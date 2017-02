SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,13 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 14 Cent auf 54,19 Dollar.

Die Kürzung der Fördermenge durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) habe die Preise einmal mehr gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Nach Aussage des Generalsekretärs Mohammed Barkindo hat das Ölkartell die beschlossene Förderkürzung zwei Monate nach Beginn der Vereinbarung fast komplett umgesetzt. Demnach hätten die Mitgliedsstaaten zuletzt mehr als 90 Prozent der beschlossenen Menge erreicht./jkr/fbr

