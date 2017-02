Zürich (awp) - Bâloise geht mit der Investment- und Beratungsfirma Anthemis Group eine Partnerschaft ein. Dabei soll "gezielt" in relevante Fintech-Start-ups investiert werden, wie der Versicherungskonzern am Dienstagmorgen mitteilt. Bâloise stellt dabei 50 Mio CHF für die Beteiligung an europäischen und US-amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...