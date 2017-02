Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem guten Gesamtjahr und einer deutlichen Dividendensteigerung strebt der Baukonzern Hochtief für 2017 eine zweistellige prozentuale Steigerung von Umsatz und Gewinn an. Das bereinigte Konzernergebnis soll um 13 bis 25 Prozent auf 410 bis 450 Millionen Euro zunehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Beim Umsatz will Hochtief auf den Wachstumspfad zurückkehren, geplant ist dabei ein Plus von mehr als 10 Prozent.

Dabei kann der Baukonzern auf eine gute Auftragslage blicken. So stieg im vergangenen Jahr der Auftragseingang um 15 Prozent auf knapp 25 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand belief sich auf rund 43 Milliarden Euro, 20 Prozent höher als im Jahr zuvor.

Dank einer verbesserten Projektabwicklung und niedrigeren Finanzaufwendungen stieg der bereinigte Konzerngewinn 2016 um 37 Prozent auf 361 Millionen Euro und lag damit am oberen Ende der von Hochtief prognostizierten Spanne von 300 bis 360 Millionen Euro. Nominal stieg das Konzernergebnis um 54 Prozent auf 321 Millionen Euro.

Der Umsatz sank hingegen um 5,6 Prozent auf 19,9 Milliarden Euro. Zuletzt habe sich jedoch eine positive Entwicklung gezeigt, erklärte Vorstandsvorsitzender Marcelino Fernández Verdes. So sei der Umsatz im vierten Quartal um fast 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Der Cashflow entwickelte sich weiter robust. Der Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit stieg im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro. Trotz im vergangenen Jahr getätigter Zukäufe verfügte Hochtief zum Jahresende über eine Nettofinanzposition von 703,9 Millionen Euro, 12,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Aktionäre sollen von der guten Entwicklung profitieren und eine deutlich höhere Dividende erhalten. Vorgeschlagen werden 2,60 Euro je Aktie, nach 2,00 Euro im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: natali.schwab@wsj.com

DJG/nas/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 01:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.