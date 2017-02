Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta005/28.02.2017/07:00) - HIGHLIGHTS

GuV-Zahlen: 2016 verglichen mit 2015, Bilanzzahlen: 31. Dezember 2016 verglichen

mit 31. Dezember 2015



Der Zinsüberschuss ging - im Wesentlichen bedingt durch das anhaltend niedrige

Marktzinsniveau und den umfassenden NPL-Abbau - auf EUR 4.374,5 Mio (-1,6%; EUR

4.444,7 Mio) zurück. Das Kreditwachstum konnte die Entwicklung nicht vollständig

kompensieren. Der Provisionsüberschuss sank auf EUR 1.783,0 Mio (-4,2%; EUR

1.861,8 Mio). Rückgänge gab es sowohl bei den Erträgen aus dem Kreditgeschäft

und den Zahlungsver-kehrsdienstleistungen als auch bei den Erträgen aus dem

Wertpapiergeschäft. Das Handels- und Fair Value-Ergebnis stieg auf EUR 272,3 Mio

(+29,6%; EUR 210,1 Mio). Die Betriebserträge gingen damit auf EUR 6.691,2 Mio

(-1,2%; EUR 6.771,8 Mio) zurück. Der Verwaltungsaufwand stieg auf EUR 4.028,2

Mio (+4,1%; EUR 3.868,9 Mio), insbesondere bedingt durch höhere IT- und

Beratungskosten sowie höhere Personalaufwen-dungen von EUR 2.339,3 Mio (+4,2%;

EUR 2.244,6 Mio). Daraus resultierte ein Rückgang im Betriebsergebnis auf EUR

2.663,0 Mio (-8,3%; EUR 2.902,9 Mio). Die Kosten-Ertrags-Relation belief sich

auf 60,2% (57,1%). Im Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten und

Verbindlichkeiten, nicht erfolgswirksam zum Fair Value bilanziert (netto), ist

ein im zweiten Quartal verbuchter Gewinn aus dem Verkauf der Anteile an VISA

Europe in Höhe von EUR 138,7 Mio erfasst.



Die Wertberichtigungen für finanzielle Vermögenswerte (netto) sanken deutlich

auf EUR 195,7 Mio bzw. 15 Basispunkte des durchschnittlichen

Bruttokundenkreditbestands (-73,2%; EUR 729,1 Mio bzw. 56 Basispunkte), bedingt

durch den signifikanten Rückgang von notleidenden Krediten und höhere Erträge

aus Eingängen abge-schriebener Forderungen in Rumänien und Ungarn. Die NPL-Quote

verbesserte sich wesentlich auf 4,9% (7,1%). Die NPL-Deckungsquote stieg

deutlich auf 69,1% (64,5%).



Der sonstige betriebliche Erfolg belief sich auf EUR -665,0 Mio (EUR -635,6

Mio). Darin enthalten sind Auf-wendungen für jährliche Beitragszahlungen in

Abwicklungsfonds in Höhe von EUR 65,6 Mio (EUR 51,3 Mio). Die Banken- und

Finanztransaktionssteuern beliefen sich auf EUR 388,8 Mio (EUR 236,2 Mio).

Dieser Anstieg war auf eine einmalige Sonderzahlung gemäß dem

österreichischen Stabilitätsabgabegesetzes in Höhe von EUR 200,9 Mio

zurückzuführen, zukünftig wird dafür die jährliche Belastung in Österreich

signifikant niedriger sein. Insgesamt betrugen die österreichische Bankenabgaben

EUR 306,7 Mio (EUR 128,6 Mio). Die ungarischen Bankenabgaben sanken deutlich auf

EUR 57,0 Mio (EUR 84,0 Mio), in der Slowakei beliefen sie sich auf EUR 25,1 Mio

(EUR 23,6 Mio).



Das den Minderheiten zuzurechnende Periodenergebnis reduzierte sich auf EUR

272,0 Mio (-11,4%; EUR 307,0 Mio), da die Ergebnisbeiträge der

Haftungsverbund-Sparkassen von historisch sehr hohen Niveaus etwas

zurückgegangen sind. Das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende

Periodener-gebnis stieg auf EUR 1.264,7 Mio (+30,6%; EUR 968,2 Mio).



Das um AT1-Kapital bereinigte gesamte Eigenkapital stieg auf EUR 16,1 Mrd (EUR

14,8 Mrd). Nach Vornahme der in der Eigenkapitalverordnung (CRR) festgelegten

Abzugsposten und Filter stieg das harte Kernkapital (CET 1, Basel 3 aktuell) auf

EUR 13,6 Mrd (EUR 12,1 Mrd), die gesamten regulatorischen Eigenmittel (Basel 3

aktuell) beliefen sich auf EUR 18,8 Mrd (EUR 17,6 Mrd). Das Gesamtrisiko, die

risikogewichteten Aktiva aus Kredit-, Markt- und operationellem Risiko (Basel 3

aktuell), stieg auf EUR 101,8 Mrd (EUR 98,3 Mrd). Die harte Kernkapitalquote

(CET 1, Basel 3 aktuell) lag bei 13,4% (12,3%), die Eigenmittelquote (Basel 3

aktuell) bei 18,5% (17,9%).



Die Bilanzsumme stieg auf EUR 208,2 Mrd (EUR 199,7 Mrd), vor allem aufgrund des

höheren Kassenbestands und der Guthaben von EUR 18,4 Mrd (EUR 12,4 Mrd), der

insbesondere auf höhere Guthaben bei Zentralbanken zurückzuführen war. Die

Kundenkredite (netto) stiegen auf EUR 130,7 Mrd (+3,8%; EUR 125,9 Mrd), der

Handelsbestand reduzierte sich auf EUR 8,0 Mrd (EUR 8,7 Mrd). Passivseitig gab

es einen deutlichen Zuwachs bei Kundeneinlagen - insbesondere in Tschechien,

Österreich und Rumänien - auf EUR 138,0 Mrd (+7,9%; EUR 127,9 Mrd), die

Einlagen von Kreditinstituten stiegen auf EUR 14,6 Mrd (+3,0%; EUR 14,2 Mrd).

Die verbrieften Verbindlichkeiten, vor allem Anleihen und Hypothekenpfandbriefe,

sanken auf EUR 27,2 Mrd (-8,3%; EUR 29,7 Mrd). Das Kredit-Einlagen-Verhältnis

lag bei 94,7% (98,4%).



AUSBLICK



Die Erste Group hat das Ziel, im Jahr 2017 eine um immaterielle Vermögenswerte

bereinigte Eigenkapitalverzin-sung (ROTE) von über 10% zu erreichen. Zu den

Faktoren, die die Zielerreichung begünstigen, zählen die er-wartete positive

gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den Kernmärkten Tschechien, Slowakei,

Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien und Österreich, die weiterhin sehr

positiv eingeschätzte Risikosituation der Bank, sowie die signifikante Reduktion

der Bankensteuer in Österreich. Das fortgesetzte Niedrigzinsumfeld, der

Weg-fall der Einmaleinnahmen durch den Verkauf der VISA-Anteile, sowie

potenzielle - zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifizierbare - politische Risiken,

können die Zielerreichung erschweren.



Die positive Wirtschaftsentwicklung sollte sich im Jahr 2017 in den

CEE-Kernmärkten der Erste Group in Wachs-tumsraten (reales BIP-Wachstum)

zwischen 1,5% und 4,5% widerspiegeln. Alle anderen wirtschaftlichen Para-meter

werden aus heutiger Sicht ebenfalls positiv eingeschätzt. Die Arbeitslosenquoten

sollten sich weiter verbessern - in Tschechien und Ungarn gehören sie schon

heute zu den niedrigsten der EU, die Inflation wird weiterhin niedrig erwartet

und die Wettbewerbsfähigkeit sollte wieder in Leistungsbilanzüberschüssen zum

Aus-druck kommen. Auch die budgetäre Situation und die Staatsverschuldung werden

weiterhin positiv eingeschätzt. Im Gegensatz dazu wird für Österreich ein

weniger dynamisches Wachstum von 1,5% erwartet. Nach dem An-stieg der

Arbeitslosenquote im Jahr 2016 wird für 2017 eine Stabilisierung erwartet. Alles

in allem wird das Wachstum in allen Ländern nach wie vor von der

Inlandsnachfrage getrieben, wobei allerdings in den meisten Ländern auch ein

positiver Wachstumsbeitrag vom Außenhandel erwartet wird.



Vor diesem Hintergrund geht die Erste Group davon aus, dass sie ein

Nettokreditwachstum im mittleren einstel-ligen Bereich erreichen kann. Dieses

wird auch notwendig sein, um im fortgesetzten Niedrigzinsumfeld den Mar-gendruck

bei der Neuveranlagung in Staatsanleihen zu kompensieren. Ebenfalls negativ auf

das Zins-einkommen wirkt sich die starke Verbesserung in der Kreditqualität aus.

Denn mit jeder weiteren Verringerung des NPL-Portfolios, getrieben einerseits

durch NPL-Verkäufe als auch durch Portfolioverbesserungen, sinkt auch der

erwartete zukünftige Ertrag aus NPLs, der im Zinseinkommen angesetzt wird.

Insgesamt geht die Erste Group daher davon aus, dass sie den Nettozinsüberschuss

im Jahr 2017 im besten Fall stabil halten kann; ein leichter Rückgang ist bei

unverändertem Zinsumfeld allerdings auch möglich.



Die zweite wichtige Einnahmen-Komponente, der Provisionsüberschuss, wird für

2017 ebenfalls im Rahmen des Vorjahres erwartet. Positiv sollten sich hier die

erhöhte Kreditnachfrage und das dynamische wirtschaftliche Um-feld auswirken.

Nach dem schwachen Jahr 2016 sollte auch das Wertpapiergeschäft wieder besser

laufen. Die übrigen Einkommens-Komponenten werden trotz der Volatilität im

Handels- und Fair Value-Ergebnis im Großen und Ganzen stabil erwartet.

Insgesamt sollten die Betriebseinnahmen im Jahr 2017 somit stabil bleiben oder

im Fall eines unter den Erwartungen liegenden Kreditwachstums leicht

zurückgehen.



Die Betriebsausgaben werden 2017, um 1-2% steigen. Dies hat vor allem mit

IT-Investitionen in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Erste Group und

regulatorisch bedingten Umsetzungsmaßnahmen zu tun. Unter dem Stichwort

Digitalisierung wird in Produktvereinfachung, Prozessstandardisierung und in die

gruppenweite Etab-lierung der digitalen Plattform George investiert: Letztere

soll 2017 nach Österreich auch in Tschechien, in der Slowakei und in

Rumänien eingeführt werden. Zusätzlich kostentreibend sind regulatorische

Ausgaben, wie die Umsetzung von IFRS 9 ab Anfang 2018 oder die Vorbereitung auf

Anacredit, einer europaweiten Kreditdaten-bank unter der Aufsicht der EZB. Für

das Betriebsergebnis wird somit ein leichter Rückgang erwartet.



Weiterhin ergebnisunterstützend sollten 2017 die Risikokosten ausfallen. Denn so

negativ die Auswirkung des Niedrigzinsumfelds auf den Zinsüberschuss ist, so

positiv wirkt es sich auf die Risikokosten aus. Diese positive Auswirkung wird

ebenfalls gegenläufig zum Zinseinkommen vom NPL-Abbau zusätzlich unterstützt.

Trotzdem erwartet die Erste Group nicht, dass die historisch niedrigen

Risikokosten des Jahres 2016 von 15 Basispunkten des durchschnittlichen

Kundenkreditvolumens noch einmal wiederholt werden können. Obwohl eine

treffsichere Prognose in diesem Umfeld schwierig ist, geht die Erste Group für

2017 von Risikokosten von etwa 30 Basis-punkten des durchschnittlichen

Kundenkreditvolumens aus.



Eine deutlich positive Entwicklung wird für das sonstige Ergebnis erwartet.

Eine deutlich positive Entwicklung wird für das sonstige Ergebnis erwartet. Einerseits werden sich zwar die Ein-maleinnahmen durch den Verkauf der