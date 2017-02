FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER -Der Dax dürfte am Dienstag zunächst etwas weiter zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,21 Prozent höher auf 11 848 Punkte. Die Anleger warten weiter gespannt auf die Rede des neuen US-Präsidenten am Dienstagabend vor dem Kongress. Sie hoffen darauf, dass er endlich mit Details zu den versprochenen Steuergeschenken aufwartet, die am Markt bereits vorab mit Rekorden gefeiert wurden.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Aktienindizes haben am Montag moderate Kursgewinne eingefahren. Der Dow Jones Industrial baute seine Serie an Schlussrekorden auf zwölf Tage aus - wenn auch erneut nur knapp.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Aktienmärkte haben am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Japan ging es leicht aufwärts, nach der Yen sich abgeschwächt hatte - eine schwächere Währung hilft beim Export. Dabei waren die jüngsten Wirtschaftsdaten enttäuschend ausgefallen: Die Industrieproduktion ist im Januar zum ersten Mal seit Monaten wieder gesunken. Die Börse in Hongkong lag dagegen im Minus. Die Anleger fieberten der Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress entgegen. Es werden Einzelheiten zu den versprochenen Steuersenkungen erwartet.

DAX 11.822,67 0,16% XDAX 11.849,93 0,16% EuroSTOXX 50 3.309,30 0,16% Stoxx50 3.064,29 -0,25% DJIA 20.837,44 0,08% S&P 500 2.369,75 0,10% NASDAQ 100 5.347,55 0,08% Nikkei 225 19.118,99 0,1% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Investoren dürften vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-Präsidenten im Kongress sehr zurückhaltend agieren, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Dienstagmorgen. Der Bund-Future sollte seiner Meinung nach mit leichten Verlusten in den Tag starten und sich zwischen 165,30 und 166,65 bewegen.

Bund-Future 165,92 -0,24%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,06 DOLLAR - Der Kurs des Euro blieb bis zum Dienstagmorgen unter der Marke von 1,06 US-Dollar. Zuletzt kostete der Euro 1,0596 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0587 (Freitag: 1,0609) US-Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:05 Uhr) Euro/USD 1,0596 0,05% USD/Yen 112,50 -0,21% Euro/Yen 119,20 -0,16%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,13 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 14 Cent auf 54,19 Dollar.

