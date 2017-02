Interlaken - Die Jungfraubahn-Gruppe blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2016 zurück. Sie erzielte einen Verkehrsertrag von 126 Millionen Franken, 6% weniger als im Vorjahr. Dennoch verzeichnete die Gruppe den zweithöchsten Verkehrsertrag ihrer Geschichte, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Zugleich konnte der Durchschnittsertrag beim Segment Jungfraujoch - Top of Europe um 1,7 Prozent gesteigert werden.

Obwohl sich die Terroranschläge in Europa, die Unruhen in der Türkei sowie die Flüchtlingsthematik spürbar auf die Besucherzahlen auswirkten - insbesondere auf das Gruppengeschäft aus Asien - reisten im Jahr 2016 insgesamt 916'500 Gäste zum Top of Europe. Dazu war es wichtig, dass das Unternehmen die Bearbeitung der asiatischen Märkte nochmals intensivierte, um die Marke Jungfraujoch - Top of Europe weiter zu stärken. Der Verkehrsertrag beim Segment Jungfraujoch ging mit 100,3 Mio Franken im Vergleich zum Rekordvorjahr um 7,6 Prozent zurück.

Einbussen im Wintersportsegment

Das Ergebnis für die Jungfrau Ski Region fiel von Jahresbeginn 2016 bis zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...