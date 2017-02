Vergangene Handelswoche ist dem Wertpapier von Wacker Neuson endlich ein Ausbruch über die 2016'er Hürde gelungen, womit auch ein eindeutiges Kaufsignal aufgestellt werden konnte - Nun nährt sich die Aktie langsam ihrem ersten Zielbereich, Stops sind entsprechend nachzuziehen!

Etwas über ein Jahr lang dauerte eine immer enger werdende bullische Konsolidierungsphase in dem Papier der Wacker Neuson SE an und wurde auf der Oberseite durch die Hochs aus 2016 bei glatt 16,00 Euro begrenzt. Mitte dieses Monats gelang es schließlich mit einem dynamischen Kursausbruch darüber ein Kaufsignal per Wochenschlusskurs aufzustellen und im den Bereich von grob 18,00 Euro vorzudringen. Dennoch hat der Wert noch nicht sein endgültiges Ziel erreicht, ist aber auf einem guten Weg dahin. Der am 03. Februar 2016: "Wacker Neuson: Fallen heute endlich die 2016'er Hochs?" aufgestellte Fahrplan hat nach wie vor uneingeschränkte Gültigkeit, allerdings sind bestehende Long-Positionen durch eine signifikante Stop-Anhebung ...

