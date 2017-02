Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mit der Legal Tech-App "RechtSmart" sein Recht selbst in die Hand nehmen(press1) - 28. Februar 2017 - RechtSmart ist eine neue Legal TechAnwendung, die Verbrauchern die Möglichkeit bietet, ausgewählteRechtsthemen ohne eine anwaltliche Rechtsberatung selber zu verfolgen.Mit der App RechtSmart haben die beiden Geschäftspartner Dr. Simon Woldeabund Ingo Gravel ein modulares Konzept entwickelt und umgesetzt, welcheserforderliche Abläufe zu ausgewählten juristischen Fragstellungen mobillöst. Dies erfolgt zum einen verbraucherfreundlich und zum anderenrechtsgültig. So können zum Beispiel datenschutzrechtlicheAuskunftsansprüche gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegenüber einer Vielzahlvon Unternehmen und Behörden mit der App selber in wenigen, einfachenSchritten verfolgt werden.RechtSmart greift sukzessive verschiedene Rechtsthemen (sogenannte Fälle)von Arbeits- und Familienrecht über Mietrecht bis hin zum Vertragsrechtauf.Mit dem ersten jetzt veröffentlichten Fall "Datenauskunft" wurden die zweiEntwicklungsideen verfolgt: Zum einen sollte ein vereinfachtes und mitwenigen Klicks bedienbares Instrument geschaffen werden, das dem oftmalsüberforderten Verbraucher ermöglicht, den gesetzlich geregelten Anspruchauf Selbstauskunft nachhaltig und gegenüber einer Vielzahl von Firmeneigenständig zu verfolgen. Die beiden Unternehmer stellen hierzu fest,dass bisher Verbraucher viel zu selten ihre Ansprüche auf Auskunftverfolgen, obwohl diese ein vom Gesetzgeber gewolltes und wichtigesInstrument sind, um die eigene Datenidentität zu bewahren undDatenschutzverletzungen aufzuspüren. Zum anderen wollten Dr. Simon Woldeab& Ingo Gravel mit dieser Lösung dem gesteigerten Verbraucherinteresse anmobilen Lösungen in Form von Apps gerecht werden und es dem Anwender soermöglichen, situativ in wenigen Schritten, beispielsweise auf dem Weg zurArbeit, juristisch geprüfte Auskunftsschreiben zu generieren. Dazu wurdedie leicht bedienbare App RechtSmart geschaffen.Die Vielzahl von Anwendungsfällen erfasst zum Beispiel die Abfrage vonScoringdaten oder die Prüfung, ob längst zu löschende Datenunternehmerseitig nach wie vor gespeichert oder weitergeleitet werden. Diebeiden Firmeninhaber betonen hier die Risiken von praktisch auftretendenNachteilen für Verbraucher durch fehlerhaft oder unberechtigt gespeicherteDaten. Oft führt bereits eine Auskunftsanfrage durch Verbraucher dazu,dass Unternehmen den eigenen Datenbestand genauer überprüfen und ggfs.korrigieren oder sogar löschen. Über die App können aus der Datenbank vonRechtSmart aus 11 Kategorien (z.B. Auskunfteien/Schufa, Adresshändler,Behörden, Banken, Versicherungen, E-Commerce, etc.) über 3200 Adressatendirekt ausgewählt und angeschrieben werden, wenn man nicht selber eineneigenen Adressaten anlegen möchte.RechtSmart wurde mit dem Fall Datenauskunft im Januar 2017 gelauncht undist sowohl für das Betriebssystem IOS als auch für Android Geräte zumDownload abrufbar. Neue Fälle werden in regelmäßigen Abständen hinzugefügt.Nähere Infos zu RechtSmart und dem Ansatz der disruptiven Innovation imRechtsbereich bzw. Legal Tech unter http://www.rechtsmart.de

Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.woldeab_2_1488132785.htmlfolgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* RechtSmart im AppStore (jpg, 196 KByte)[Quelle/Bildnachweis: smadvo GbR]* RechtSmart auf dem Handy (1/4) (jpg, 99 KByte)[Quelle/Bildnachweis: smadvo GbR]* RechtSmart auf dem Handy (24) (jpg, 95 KByte)[Quelle/Bildnachweis: smadvo GbR]* RechtSmart auf dem Handy (3/4) (jpg, 73 KByte)[Quelle/Bildnachweis: smadvo GbR]* RechtSmart auf dem Handy (4/4) (jpg, 89 KByte)[Quelle/Bildnachweis: smadvo GbR]* RechtSmart Homepage (jpg, 166 KByte)[Quelle/Bildnachweis: smadvo GbR]

Verantwortlich für RechtSmart ist smadvo GbR

smadvo GbR, wird vertreten durch Dr. Simon Woldeab und Ingo Gravel LL.M.und bietet Dienstleistungen im Bereich LegalTech und DisruptiveInnovationen in den Branchen Recht, Finanzen und Versicherungen an. HerrDr. Woldeab (Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Berlin, SanFrancisco State University, Universität Hamburg) berät im Rahmen seinerBeratertätigkeit eine Vielzahl von Unternehmen im Bereich DigitaleTransformation und Disruptive Innovation auf der einen Seite sowieMultichannel und Digitales Marketing auf der anderen Seite. Ingo GravelLL.M. (Studium in Münster, Athen und Mainz) beschäftigt sich beruflich alsFachanwalt mit allen Nuancen des Medien-, IT- und Datenschutzrechts.

