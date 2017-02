28.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) Wall Street, DAX und ATX sind sehr gut gelaufen in den vergangenen Monaten. Ist es Zeit für einen Rücksetzer? Was spricht dafür, dass die Rallye weitergeht? &x84;Die Fundamentaldaten sind positiv. Wie umgehen mit Rücksetzern und Volatilität? (Teil 1) boersenradio.at im Gespräch mit: Herr DI Gregor Rosinger, Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co ...

