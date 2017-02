DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tags der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach einem guten Gesamtjahr und einer deutlichen Dividendensteigerung strebt der Baukonzern Hochtief für 2017 eine zweistellige prozentuale Steigerung von Umsatz und Gewinn an. Das bereinigte Konzernergebnis soll um 13 bis 25 Prozent auf 410 bis 450 Millionen Euro zunehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Beim Umsatz will Hochtief auf den Wachstumspfad zurückkehren, geplant ist dabei ein Plus von mehr als 10 Prozent.

Dabei kann der Baukonzern auf eine gute Auftragslage blicken. So stieg im vergangenen Jahr der Auftragseingang um 15 Prozent auf knapp 25 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand belief sich auf rund 43 Milliarden Euro, 20 Prozent höher als im Jahr zuvor.

Im Einzelnen legte Hochtief für das Gesamtjahr 2016 folgende Zahlen vor:

PROG PROG PROG Gesamtjahr 2016 berichtet gg Vj 2016 gg Vj Zahl 2015 Umsatzerlöse 19.908 -6% 19.798 -6% 12 21.097 Ergebnis vor Steuern 621 +19% 626 +20% 3 523 Ergebnis vor Steuern operativ 678 +13% k.A. -- -- 600 Erg nach Steuern/Dritten 321 +54% 321 +54% 10 208 Erg nach Steuern/Dritten oper. 361 +36% k.A. -- -- 265 Ergebnis je Aktie 4,98 +60% 4,90 +58% 11 3,11 Ergebnis je Aktie operativ 5,62 +42% k.A. -- -- 3,95 Dividende je Aktie 2016 2,60 +30% 2,32 +16% 12 2,00 ===

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro. Bilanzierung nach IFRS

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SALZGITTER

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q2016 gg Vj Zahl 4Q2015 Umsatz 2.054 +7% 6 1.927 Ergebnis vor Steuern 22 -- 6 -12 PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj2016 gg Vj Zahl Gj2015 Umsatz 8.061 -6% 21 8.618 Ergebnis vor Steuern 49 +277% 17 13 Ergebnis nach Steuern 39 -- 13 -45 Ergebnis nach Steuern und Dritten 34 -- 20 -48 Ergebnis je Aktie 0,74 -- 16 -0,89

Weitere Termine:

07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis, Dettingen

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis (11:00 PK), Wien

08:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 1Q

08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,5% gg Vj 08:45 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj -US 14:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,9% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,1% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: +5,4% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 53,5 zuvor: 50,3 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 112,0 zuvor: 111,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2019 im Volumen von 5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.367,90 -0,02% Nikkei-225 19.118,99 +0,06% Shanghai-Composite 3.231,06 +0,07% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.822,67 +0,16% DAX-Future 11.848,50 +0,17% XDAX 11.849,93 +0,16% MDAX 23.362,63 +0,08% TecDAX 1.896,66 +0,58% EuroStoxx50 3.309,30 +0,16% Stoxx50 3.064,29 -0,25% Dow-Jones 20.837,44 +0,08% S&P-500-Index 2.369,73 +0,10% Nasdaq-Comp. 5.861,90 +0,28% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,92 -40

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick

Mit abermals positiven Vorgaben aus den USA könnte es an den europäischen Börsen am Dienstag etwas nach oben gehen. Allerdings dürften sich die Anleger vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Trump vor dem Kongress nicht zu weit aus der Deckung wagen. Trump wird in der Nacht, lange nach Börsenschluss in Europa, seine Haushaltspläne darlegen, weshalb die Märkte erst am Mittwoch darauf reagieren können. Im Blick stehen ferner Verbraucherpreisdaten aus Italien und Frankreich.

Rückblick

Etwas fester - Die Börsen reagierten leicht verstimmt darauf, dass geplante Übernahmen nicht zum Abschluss gebracht werden. Daneben warten die Anleger bereits mit Spannung auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress am Dienstag. Die Investoren hoffen auf Details zu den Wirtschaftsplänen der neuen Regierung, vor allem aber zu den geplanten Steuersenkungen. Das Zusammengehen von Deutsche Börse und LSE droht erneut zu scheitern. Die LSE-Aktien fielen um 1,1 Prozent, Deutsche Börse rutschten um 3,8 Prozent ab. Die LSE hatte bekannt gegeben, dass sie nicht den Vorgaben der EU-Kommission folgen will. Nach oben ging es nach einer Fusions-Absage bei Intesa Sanpaolo. Die Aktien stiegen um 5,5 Prozent, nachdem die Bank einer Übernahme des Versicherers Generali eine Absage erteilt hat. Für Generali ging es dagegen um 2,8 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Zwei Hochstufungen schoben die Aktie von Adidas an die DAX-Spitze, sie gewann 3,9 Prozent. Die UBS empfiehlt ihren Kunden die Aktie zum Kauf und verweist auf das Überraschungspotenzial bei Umsatzwachstum und Bruttomarge. Auch die Royal Bank of Canada rät zum Übergewichten der Aktie. VW standen mit den Geschäftszahlen des Konzerns vom Freitagabend unter leichtem Druck und verloren 0,9 Prozent. Händler stuften die Daten als "durchwachsen" ein. Im TecDAX richtete sich der Blick auf Nordex (minus 2,5 Prozent auf 13,10 Euro). Hier belasteten die Verkaufsempfehlungen zweier Banken: Die Deutsche Bank hat die Aktien auf "Sell" abgestuft mit einem Kursziel von 14 Euro, Kepler Cheuvreux sieht das Ziel nur noch bei 11 Euro nach 27 Euro und rät ebenfalls zum "Reduzieren".

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,2% auf 11.850 Punkte

Mit der anhaltenden Rekordjagd an der Wall Street ging es im nachbörslichen Handel am Montag leicht nach oben. Die Daimler-Aktie reagierte kaum auf eine Personalentscheidung des Autokonzerns. Der Aufsichtsrat hat Martin Daum zum 1. März als Vorstandsmitglied für die Geschäftsfelder Daimler Trucks und Daimler Buses berufen. Er folgt auf Wolfgang Bernhard. Die Daimler-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent höher getaxt. Ein Plus von 2 Prozent verzeichnete die Aktie von Rheinmetall. Mainfirst soll die Titel nach Angaben von Händlern auf "Overweight" hochgestuft und ein Kursziel von 80 Euro genannt haben.

USA / WALL STREET

Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich auch zu Wochenbeginn fortgesetzt, wenn auch mit deutlich vermindertem Tempo. Mit dem zwölften Rekordhoch auf Schlusskursbasis für den Dow-Jones-Index in Folge wird die Luft allmählich dünner. Es ist für den Dow die längste Gewinnserie seit Januar 1987. Für Zurückhaltung sorgte die Rede von US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor dem Kongress, wo er Details zu seinen Haushaltsplänen bekannt geben will. Sollte der US-Präsident allerdings erneut Details schuldig bleiben, könnte es an der Wall Street zu kräftigeren Abgaben kommen, hieß es. Aktien von Rüstungsherstellern legten zu. Die neue US-Regierung plant eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts um 54 Milliarden Dollar, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Aktie von Lockheed Martin stieg um 1,3 Prozent, Boeing gewannen 1,1 Prozent und Raytheon kletterten um 0,9 Prozent. Die Tesla-Aktie fiel dagegen um 4,2 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Titel auf "Sell" von "Neutral" abgestuft hatte. Nach dem größten Wochengewinn seit Juli vergangenen Jahres gaben die US-Anleihen nach. Doch fiel nach Angaben von Teilnehmern die Konsolidierung recht moderat aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 5 Basispunkte auf 2,36 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18.02 Uhr EUR/USD 1,0598 +0,1% 1,0587 1,0625 EUR/JPY 119,17 -0,2% 119,36 118,98 EUR/CHF 1,0669 -0,1% 1,0684 1,0680 GBP/EUR 1,1745 -0,0% 1,1750 1,1740 USD/JPY 112,44 -0,3% 112,73 112,00 GBP/USD 1,2447 +0,1% 1,2439 1,2474

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 01:31 ET (06:31 GMT)

Anfängliche Verluste, die den Euro bis auf 1,0630 Dollar steigen ließen, konnte der US-Dollar im Handelsverlauf größtenteils wieder aufholen. Die Gemeinschaftswährung lag im späten US-Handel bei 1,0590 Dollar. Hier sind die Blicke auf die Trump-Rede gerichtet. "Die Investoren wären enttäuscht, wenn Trump wieder nur vage Andeutungen machen würde", sagte Marktanalyst Omer Esiner von Commonwealth Foreign Exchange. Wieder aufkommende Spekulationen um eine Volksbefragung zur Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien belasteten das britische Pfund. Es fiel auf 1,2444 Dollar. Am Freitag hatte es in der Spitze noch über 1,2550 Dollar gelegen. Dass Schottland ein neues Referendum anstrebe, sei nicht neu, hieß es. Im Pfund sei das aber kaum eingepreist.

Am Dienstagmorgen pendelt der Euro um die Marke von 1,06 Dollar. Bis zu den französischen Präsidentschaftswahlen werde sich die Gemeinschaftswährung wohl nur wenig bewegen, erwartet Daisuke Karakama, Chef-Marktvolkswirt bei Mizuho. Die jüngste Schwäche des Dollar habe den Euro kaum nach oben getragen. Eine deutliche einseitige Abwertung des Euro sei aber auch nicht zu erwarten, denn wegen der überhitzenden deutschen Wirtschaft dürfte es für die EZB schwierig sein, ihre Geldpolitik nochmals zu lockern.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,20 54,05 +0,3% 0,15 -2,2% Brent/ICE 56,11 55,93 +0,3% 0,18 -2,3%

Die Ölpreise zeigten sich nach anfänglichen Gewinnen uneinheitlich. US-Leichtöl der Sorte WTI erhöhte sich zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 54,05 Dollar, Brent fiel dagegen um 0,1 Prozent auf 55,93 Dollar. Aufgrund der kontinuierlich steigenden US-Förderung sei der Ölpreis in der Mitte der 50-Dollar-Marke gedeckelt, hieß es. Ein Ausbruch nach oben sei derzeit trotz der Fördersenkung des Erdölkartells Opec daher unwahrscheinlich.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,49 1.253,04 +0,1% +1,46 +9,0% Silber (Spot) 18,35 18,17 +1,0% +0,18 +15,2% Platin (Spot) 1.031,85 1.030,00 +0,2% +1,85 +14,2% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,4% -0,01 +6,8%

Der Goldpreis legte zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 1.259 Dollar je Feinunze zu und stieg damit auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Hier stützte die Unsicherheit im Vorfeld der Rede von US-Präsident Trump, hieß es zur Begründung.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

FLÜCHTLINGSKRISE / UNGARN

Ungarn hat nach Regierungsangaben an der Grenze zu Serbien mit dem Bau einer zweiten Sperranlage zur Abwehr von Flüchtlingen begonnen. Die High-Tech-Anlage mit Nachtsichtkameras, Bewegungsmeldern und Wärmesensoren verstärkt den 2015 errichteten, mit Stacheldraht bewehrten Zaun entlang der 175 Kilometer langen Grenze im Süden Ungarns.

POLITIK / TÜRKEI / DEUTSCHLAND

Ein türkischer Haftrichter hat am Montagabend Untersuchungshaft gegen den deutsch-türkischen Korrespondenten der Zeitung Die Welt, Deniz Yücel, verhängt. Den Angaben der Welt zufolge wurde Yücel wegen des Verdachts der Propaganda für eine terroristische Vereinigung und der Aufwiegelung der Bevölkerung in Haft genommen. Laut dem türkischen Recht kann die Untersuchungshaft bis zu fünf Jahre dauern. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Maßnahme "unverhältnismäßig hart, zumal Deniz Yücel sich der türkischen Justiz freiwillig gestellt und für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt hat".

INDUSTRIEPRODUKTION / JAPAN

Belastet von einer geringeren Automobilproduktion ist Japans Industrieproduktion im Januar überraschend gesunken. Sie fiel um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, während Volkswirte eine Zunahme um 0,4 Prozent prognostiziert hatten. Im Dezember hatte die Industrieproduktion noch um 0,7 Prozent zugelegt. Für Februar rechnet das japanische Wirtschaftsministerium mit einem Anstieg der Industrieproduktion um 3,5 Prozent. Im nächsten Monat wird dagegen erneut mit einem Rückgang der Industrieproduktion gerechnet, und zwar um 5 Prozent.

THYSSENKRUPP

Die israelische Generalstaatsanwaltschaft weitet die Korruptionsermittlungen im Zusammenhang mit dem U-Boot-Geschäft des deutschen Herstellers Thyssenkrupp aus. Wie das israelische Justizministerium mitteilte, ergaben bisherige polizeiliche Untersuchungen Verdachtsmomente für Bestechlichkeit. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werde allerdings nicht verdächtigt.

