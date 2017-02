Der Berlin Moschee-Verein Fussilet wird verboten. Die Gemeinde galt als Treffpunkt gewalttätiger Islamisten, auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri verkehrt dort. Am Morgen gab es einen Großeinsatz der Polizei.

Das Berliner Behörden haben den Moschee-Verein Fussilet verboten, in dem auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri verkehrte. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen 24 Objekte in der Hauptstadt. Der Einsatz mit 460 Beamten laufe seit sechs Uhr morgens und erfolge als Amtshilfe für die Innenverwaltung, sagte ein Polizeisprecher.

Die Gebetsräume waren nach Erkenntnissen der Polizei ein Treffpunkt ...

