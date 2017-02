Schaffhausen - Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) hat im Geschäftsjahr 2016 auf allen Ebenen zugelegt und sowohl Umsatz und Auftragseingang als auch die Gewinnziffern gesteigert. Entsprechend soll auch die Dividende erhöht werden. Im Ausblick spricht das Unternehmen von erhöhter Unsicherheit und Volatilität, erwartet aber gleichwohl ein Ergebnis im Rahmen der strategischen Ziele.

Der Umsatz erhöhte sich 2016 um 2,9% auf 3,74 Mrd CHF, bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeinflüsse ergab sich ein organisches Wachstum von 2%. Der Auftragseingang nahm gleichzeitig um 2,4% auf 3,75 Mrd zu. Der Expansionskurs in Wachstumsmärkte sei in der Division Piping Systems mit zwei Akquisitionen in China und einer in Indonesien fortgesetzt und gleichzeitig die Optimierung der Produktivität in Europa vorangetrieben worden, teilt das Unternehmen am Dienstag mit.

Der EBIT legte dabei um 5% auf 311 Mio CHF zu und die EBIT-Marge um 20 Basispunkte auf 8,3%. Der Ertrag auf das eingesetzte Kapital (ROIC) stieg um 40 Basispunkte auf 19,3%. Dabei hätten alle drei Divisionen einen ROIC deutlich über den Kapitalkosten generiert und damit Wert für das Unternehmen geschaffen.

Dividende steigt um über 10%

Der Reingewinn nahm um 14% auf 225 Mio CHF zu und der freie Cashflow um über 21% auf 231 Mio, die Dividende soll entsprechend auf 20 CHF je Aktie von 18 CHF im Vorjahr erhöht werden. Damit hat GF die Gewinnschätzungen ...

