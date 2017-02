FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stahlkonzern Salzgitter hat im vergangenen Jahr dank seines Sparprogramms trotz rückläufiger Umsätze deutlich mehr verdient. Für das laufende Jahr ist der MDAX-Konzern optimistisch und peilt sowohl höhere Erlöse als auch ein spürbares Plus beim Gewinn vor Steuern an. Mit 56,8 Millionen Euro schrieb Salzgitter 2016 unterm Strich wieder schwarze Zahlen, nachdem 2015 noch ein Verlust von 56 Millionen aufgelaufen war.

Vor Steuern kletterte der Gewinn auf 53,2 Millionen Euro von 4,1 Millionen im Jahr davor. Das ist mehr, als Analysten dem Konzern mit im Mittel 49 Millionen Euro zugetraut hatten. Neben dem konzerninternen Maßnahmenprogramm schlugen sich hier vor allem die ab Februar 2016 initiierten handelspolitischen Schutzmaßnahmen der Europäischen Union nieder. Seine eigenen Prognosen erreichte der zweitgrößte deutsche Stahlkonzern damit. Er hatte einen Vorsteuergewinn von 30 bis 60 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Der Umsatz ging dagegen auf 7,91 Milliarden von 8,618 Milliarden Euro zurück. Dies war vor allem auf rückläufige Durchschnittserlöse für Stahlerzeugnisse zurückzuführen. Zudem hatte der Konzern sein Spundwandgeschäft aufgegeben.

Für das laufende Jahr stellte der Konzern wieder einen Umsatzanstieg auf rund 9 Milliarden Euro in Aussicht. Der Vorsteuergewinn soll deutlich auf 100 bis 150 Millionen Euro klettern. Vorstandsvorsitzender Heinz Jörg Fuhrmann hatte bereits Anfang des Monats gesagt, dass im Zuge steigender Stahlpreise in diesem Jahr ein nochmals höherer Vorsteuergewinn in dreistelliger Millionenhöhe möglich sei.

February 28, 2017

