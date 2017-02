Aktionäre können sich freuen: Der größte deutsche Baukonzern Hochtief zahlt eine deutlich höhere Dividende. Zu verdanken ist das einer Gewinnsteigerung in 2016.



Der um Einmaleffekte bereinigte operative Konzerngewinn stieg im Geschäftsjahr 2016 dank Zuwächsen in Amerika, Australien und Europa um 37 % auf 361 Mio. Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,60 Euro je Aktie erhalten. Für 2015 hatte Hochtief zwei Euro je Anteilsschein gezahlt.



Im laufenden Jahr peilt Hochtief mit einem Auftragsbestand von 43,1 (Vorjahr: 36) Mrd. Euro im Rücken einen operativen Konzerngewinn von 410 bis 450 Mio. Euro an, das entspricht einer Steigerung von 13 bis 25 % gegenüber 2016. Zudem erwartet Hochtief ein Umsatzwachstum von mehr als 10 %.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info