Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0597 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als in der vergangenen Nacht. Zum Franken zeigt sie sich bei einem Stand von zuletzt 1,0671 CHF ebenfalls behauptet. Der US-Dollar steht zeitgleich bei 1,0068 CHF tiefer als noch am Montagabend. "Die Investoren dürften vor dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...