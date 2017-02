Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wesel/Toronto (pts012/28.02.2017/08:00) - Die SOVENTIX Canada Inc. hat mit der Entwicklung von Solarprojekten mit einer Gesamtleistung von mehr als 140 Megawatt (MWp) in Alberta, Kanada begonnen. Die sechs Projekte mit einer Leistung zwischen 15 und 45 MWp befinden sich in der Nähe von Calgary und Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta. Bereits im letzten Jahr hatte SOVENTIX in Ontario, Kanada mehrere Solaranlagen erfolgreich ans Netz gebracht. Mit den aktuellen Projektentwicklungen soll das Wachstum im kanadischen Solarmarkt weiter vorangetrieben werden. "Aufgrund unserer langjährigen Expertise und dem Einsatz hochwertiger Komponenten können wir Investoren attraktive Anlagemöglichkeiten in Kanada anbieten. Wir freuen uns über die neuen Projektentwicklungen in Alberta und bieten Investoren auf Basis des neuen 'Renewable Electricity Program - REP' in Alberta attraktive Investitionschancen", so Michael Kendon, CEO, SOVENTIX Kanada. "Wir haben bereits in Ontario erfolgreich Großprojekte umgesetzt und verfügen über einen guten Track-Rekord in Kanada. Das macht uns bei Investoren zu einem gefragten Vertragspartner." SOVENTIX expandiert in die Region Alberta Aufgrund des gestiegenen Investoreninteresses an SOVENTIX-Solarlösungen in Alberta hat SOVENTIX seinen Aktionsradius im letzten Geschäftsjahr deutlich ausgeweitet. Das Unternehmen nimmt mit insgesamt sechs Projekten im ersten REP-Ausschreibungsverfahren teil. Diese verteilen sich in der Provinz Alberta über die Standorte Coronation, Vilna, Duchess und Fort Macleod. Alle Projekte befinden sich in der Entwicklungsphase. Die entsprechenden Entwicklungsrechte wurden bereits eingeholt. SOVENTIX übernimmt bei allen Projekten die komplette Planung und Entwicklung und Umsetzung. Aktuell haben Investoren die Möglichkeit, sich mit einer Angebotsanfrage (RFP) als langfristiger Bestandshalter an den Projekten zu beteiligen und sich die attraktiven Konditionen des REP zu sichern. Attraktive Perspektiven für Kanada-Geschäft Der kanadische Solarmarkt bietet SOVENTIX attraktive Perspektiven. Das Unternehmen wird auch weiterhin eine aktive Rolle bei Ausschreibungen für Solarprojekte einnehmen. Bereits im vergangenen Jahr hat SOVENTIX eine wichtige strategische Partnerschaft mit SolarShare, der größten Community für Solarenergie in Ontario, für die Entwicklung von elf Solarprojekten abgeschlossen. Der Baubeginn der Anlagen erfolgte Ende 2016. und der Endura Energy Projects Corp (Endura) abgeschlossen. "In Kanada wurden die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen, um an dem Wachstum des kanadischen Solarmarktes teilzuhaben und dieses aktiv mit zu gestalten. Die erfreuliche Entwicklung unseres Kanada-Geschäfts zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir werden die positiven Rahmenbedingungen weiter nutzen, um für unsere Investoren neue attraktive Investitionschancen zu schaffen und unsere Präsenz im kanadischen Wachstumsmarkt weiter auszubauen", so Claas Fierlings, Geschäftsführer der SOVENTIX GmbH. Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX verfügt über Standorte in Südafrika, Kanada, Chile, Großbritannien, USA und der Dominikanischen Republik. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Solarparks weltweit. Mit seinem fachlichen Know-how und seiner langjährigen Erfahrung realisiert das Unternehmen renditestarke Solarparks und bietet spezialisierte Dienstleistungen. Diese umfassen sowohl die Planung, Entwicklung, Finanzierung, Umsetzung und Projektmanagement als auch den Bereich Service & Maintenance für die eigenen Solaranlagen. SOVENTIX hat Zugang zu einer Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf: http://www.SOVENTIX.com Pressekontakt SOVENTIX GmbH Am Schornacker 121 46485 Wesel Deutschland Jan Hutterer Tel.: +49 (0) 172/3462831 E-Mail: presse@soventix.com (Ende) Aussender: SOVENTIX GmbH Ansprechpartner: Jan Hutterer Tel.: +49 172 3462831 E-Mail: presse@soventix.de Website: www.soventix.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170228012

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)