Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tags der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Belastet von einer geringeren Automobilproduktion ist Japans Industrieproduktion im Januar überraschend gesunken. Sie fiel um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, während Volkswirte eine Zunahme um 0,4 Prozent prognostiziert hatten. Im Dezember hatte die Industrieproduktion noch um 0,7 Prozent zugelegt. Maßgeblich für den Rückgang im Januar verantwortlich war eine um 4,7 Prozent geringere Autoproduktion, gefolgt vom chinesischen Neujahrsfest, das für weniger Arbeitstage und damit für eine geringere Nachfrage aus dem Reich der Mitte gesorgt hatte. China ist ein wichtiger Exportmarkt für Japan. Für Februar rechnet das japanische Wirtschaftsministerium mit einem Anstieg der Industrieproduktion um 3,5 Prozent. Im nächsten Monat wird dagegen erneut mit einem Rückgang der Industrieproduktion gerechnet, und zwar um satte 5 Prozent. Ein Lichtblick könnten Japans Einzelhandelsumsätze sein. Sie stiegen im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent und damit den dritten Monat in Folge - ein mögliches Anzeichen dafür, dass der lange Zeit stagnierende Privatkonsum endlich wieder an Stärke gewinnt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,9% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,1% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: +5,4% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 53,5 zuvor: 50,3 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 112,0 zuvor: 111,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.367,90 -0,02% Nikkei-225 19.118,99 +0,06% Hang-Seng-Index 23.766,78 -0,66% Kospi 2.091,64 +0,29% Shanghai-Composite 3.237,14 +0,26% S&P/ASX 200 5.712,20 -0,21%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich _ Beobachter sprechen von einer abwartenden Haltung und moderaten Kursbewegungen. Vor dem mit Spannung erwarteten ersten Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress agierten die Anleger eher vorsichtig, heißt es; auch weil die Erwartungen an die von Trump in Aussicht gestellten Konjunkturstimuli und Steuererleichterungen zuletzt gesunken waren. Dagegen wird die Stimmung etwas aufgehellt davon, dass der Dow-Jones-Index mittlerweile den zwölften Handelstag in Folge ein Rekordhoch markierte. Eher enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Japan belasten nur wenig, die Industrieproduktion ist wider Erwarten im Januar gesunken. Allerdings lagen die Hausbaubeginne dafür deutlich über der Schätzung. Rückenwind kommt aber vom Devisenmarkt, wo der Dollar wieder anzieht. Er kostet 112,53 Yen, verglichen mit Ständen unter 112 im Tief am Vortag. Das stützt vor allem die Kurse exportsensibler Aktien in Japan. Bei Trumps Auftritt steht der Haushaltsentwurf im Fokus. Der neue Präsident will die Militärausgaben drastisch erhöhen, wobei die Gegenfinanzierung aber noch unklar ist. "Der Markt ist im Abwartemodus", sagt Jingyi Pan, Marktstratege bei IG Group. "Es gibt da einige Punkte, auf die der Markt heute achten wird bei seiner Rede. Dazu gehören die Steuern, Infrastruktur und Handelspolitik." Die Fantasie auf steigende Militärausgaben beschert Aktien aus dem Rüstungssektor Zulauf. IHI ziehen um 4,4 Prozent an und Kawasaki Heavy um 2,2 Prozent. In Seoul legen Samsung um 1,1 Prozent zu. Der Apple-Konkurrent soll Kreisen zufolge zu den Zulieferern von OLED-Screens für das kommende neue iPhone-Modell gehören.

US-NACHBÖRSE

Priceline.com stiegen um 3,4 Prozent. Der Online-Reisevermitler erzielte im vierten Quartal mit 26 Prozent das stärkste Buchungswachstum seit 2014, der Gewinn stieg um 31 Prozent stärker als erwartet. Die Aktie von Tenet Healthcare brach dagegen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 14,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen deutlich verfehlt und konnte auch mit seinem Ausblick nicht punkten, der sich lediglich knapp im Rahmen der kursierenden Prognosen bewegte. Für Workday ging es um 2,1 Prozent südwärts. Der Anbieter von Unternehmenssoftware übertraf mit seinen Geschäftszahlen die Analystenerwartungen und auch der Ausblick liegt über den bisherigen Annahmen von Marktexperten. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen bei der Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf bereits um 35 Prozent zugelegt hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.837,44 0,08 15,68 5,44 S&P-500 2.369,73 0,10 2,39 5,85 Nasdaq-Comp. 5.861,90 0,28 16,59 8,89 Nasdaq-100 5.347,55 0,08 4,23 9,95 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 840 Mio 934 Mio Gewinner 1.813 1.544 Verlierer 1.179 1.447 Unverändert 116 119

Gut behauptet - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich fortgesetzt, wenn auch mit geringem Tempo. Mit dem zwölften Rekordhoch auf Schlusskursbasis für den Dow werde die Luft allmählich dünner, hieß es. Für Zurückhaltung sorgte die Rede von US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor dem Kongress, wo er Details zu seinen Haushaltsplänen bekanntgeben will. Sollte der Trump allerdings erneut Details schuldig bleiben, könne es an der Wall Street zu kräftigeren Abgaben kommen, hieß es. Aktien von Rüstungsherstellern legten zu, weil die neue US-Regierung eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts um 54 Milliarden Dollar plant. Die Aktie von Lockheed Martin stieg um 1,3 Prozent, Boeing gewannen 1,1 Prozent und Raytheon kletterten um 0,9 Prozent. Die Tesla-Aktie fiel dagegen um 4,2 Prozent, nachdem Goldman Sachs sie auf "Sell" von zuvor "Neutral" abgestuft hatte.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,36 5,1 2,31 -8,0 30 Jahre 2,98 3,1 2,95 -8,4

Nach dem größten Wochengewinn seit Juli vergangenen Jahres gaben die US-Anleihen nach. Doch fiel nach Angaben von Teilnehmern die Konsolidierung eher moderat aus, auch wegen Aussagen von Robert Kaplan, Präsident der Federal Reserve Bank von Dallas. Dieser sprach sich zwar für steigende Zinsen aus. Der Zinsanstieg müsse aber "langsam und geduldig" vonstatten gehen. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 5 Basispunkte auf 2,36 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0597 +0,1% 1,0587 1,0581 +0,8% EUR/JPY 119,09 -0,2% 119,36 118,72 -3,1% EUR/GBP 0,8524 +0,2% 0,8511 0,8527 +0,0% GBP/USD 1,2431 -0,1% 1,2439 1,2408 +0,8% USD/JPY 112,37 -0,3% 112,73 112,24 -3,9% USD/KRW 1129,19 -0,5% 1134,76 1134,04 -6,5% USD/CNY 6,8678 -0,0% 6,8709 6,8703 -1,1% USD/CNH 6,8557 -0,1% 6,8607 6,8612 -1,7% USD/HKD 7,7617 +0,0% 7,7613 7,7609 +0,1% AUD/USD 0,7679 +0,1% 0,7674 0,7686 +6,4%

Anfängliche Verluste, die den Euro bis auf 1,0630 Dollar steigen ließen, konnte der US-Dollar im Handelsverlauf größtenteils wieder aufholen. Die Gemeinschaftswährung lag im späten US-Handel bei 1,0590 Dollar. Die Aufschläge des Dollar ließen den falkenhaften Aussagen von Robert Kaplan zuschreiben. Er sprach sich für steigende Zinsen aus, aber auch für einen "langsamen und geduldigen" Anstieg. Es sei "keine Frage", dass die Zinsen steigen müssten und dass die seit Jahren niedrigen Zinsen in den USA zu Verwerfungen führten und den Sparern schadeten. Wieder aufkommende Spekulationen um eine Volksbefragung zur Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien belasteten das britische Pfund. Es fiel auf 1,2444 Dollar. Am Freitag hatte es in der Spitze noch über 1,2550 Dollar gelegen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,17 54,05 +0,2% 0,12 -2,3% Brent/ICE 56,11 55,93 +0,3% 0,18 -2,3%

Die Ölpreise zeigten sich nach anfänglichen Gewinnen uneinheitlich. US-Leichtöl der Sorte WTI erhöhte sich zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 54,05 Dollar, Brent fiel dagegen um 0,1 Prozent auf 55,93 Dollar. Aufgrund der kontinuierlich steigenden US-Förderung sei der Ölpreis in der Mitte der 50-Dollar-Marke gedeckelt, hieß es. Ein Ausbruch nach oben sei derzeit trotz der Fördersenkung des Erdölkartells Opec daher unwahrscheinlich.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,88 1.253,04 +0,1% +0,85 +8,9% Silber (Spot) 18,34 18,17 +0,9% +0,17 +15,1% Platin (Spot) 1.030,85 1.030,00 +0,1% +0,85 +14,1% Kupfer-Future 2,67 2,69 -0,7% -0,02 +6,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 02:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.