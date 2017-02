GM will Opel nicht mehr, obwohl die Marke im Aufwind liegt. Das Eindreschen auf die Rüsselsheimer zeigt jedoch nur, wie wenig Verständnis für den Wert von Marken und Marketing vorherrscht.

Seit der Ankündigung, dass der französische PSA-Konzern Opel übernehmen will, ist viel gesagt und geschrieben worden. Ein wenig zu viel, wie es scheint. Denn die Marke Opel wird dabei allzu oft unüberlegt ramponiert.

Opel war einmal eine der größten deutschen Marken, vielleicht sogar eine der typischsten Marken, die unser Land hervorgebracht hat. Opel stand für die deutschen Tugenden Qualität, Zuverlässigkeit und Fleiß. Dennoch kam der Abstieg: Seit nunmehr 17 Jahren schreiben die Rüsselsheimer Verluste.

Doch mit Tina Müller holte man in Sommer 2013 eine neue und erfahrene Marketingchefin, die das Image der angestaubten Marke auffrischen und nachhaltig verbessern sollte. Sie hat seither ganze Arbeit geleistet. Über kaum eine Werbekampagne ist in den letzten Jahren so viel geredet worden wie über ihren "Umparken im Kopf"-Geniestreich. Sie gab der Marke neuen Glanz und räumte in der Werbebranche bei allen Awards ab.

So wurde 2016 der begehrte Horizont-Award an Opel-CEO Dr. Karl-Thomas Neumann und Tina Müller in der Kategorie Marketing verliehen. Die Jury lobte: "Die beiden Opel-Geschäftsführer haben in eindrucksvoller Manier die Marke Opel von Vorurteilen befreit und als Unternehmen neu positioniert. Geschafft wurde dies mit eindrucksvollen Kampagnen, überraschenden Sponsorings und Kooperationen sowie starken Testimonials." Neue Modelle und technische Innovationen trugen ihren Teil zur Neuausrichtung der Marke bei.

Opel-Marketing zeigt Früchte

Vor allem die für Opel viel wichtigere Zielgruppe der deutschen Pkw-Fahrer sieht die Marke heute mit ganz anderen Augen. Sie ist für die Autokäufer wieder attraktiv geworden. Im YouGov-Markenmonitor BrandIndex glänzt Opel mit immer stärkeren Werten. Von den Verbrauchern, die beabsichtigen ein Auto zu kaufen, sagt inzwischen jeder Vierte, Opel käme für ihn in Frage. Lediglich Volkswagen und Audi kommen auf mehr Interessenten.

