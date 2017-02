28.02.2017 Zugemailt von / gefunden bei: UBM (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) UBM verkauft das Magna Logistik- und Betriebszentrum für € 17 Mio. an Palmira Capital Partners (Wien, 28. Februar 2017) Die UBM Development AG hat im Rahmen ihres strategischen Verkaufsprogramms "Fast Track 2017" das Magna Logistik- und Betriebszentrum in Graz im Rahmen eines Forward Deals an Palmira Capital Partners, eine führende unabhängige Immobilieninvestmentgesellschaft, veräußert. Der Kaufpreis beträgt 17 Mio. Euro. Das Closing der Transaktion wird im 2. Quartal...

