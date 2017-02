Arbon (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100052526 heruntergeladen

werden -



Arbon, 28. Februar 2017 - Der Konzernumsatz wuchs gegenüber

Vorjahr um 5.7% auf CHF 995.4 Mio. (2015: CHF 941.4 Mio.), währungs-

und akquisitionsbereinigt um 0.9%. Im Vergleich zum Vorjahr erzielte

Arbonia erste Verbesserungen bei der operativen Performance. Das

EBITDA erhöhte sich auf CHF 68.7 Mio., womit es sich gegenüber dem

von Umstrukturierungen geprägten Vorjahr mehr als verdoppelte (2015:

CHF 26.6 Mio.) und nun bei 6.9% des Umsatzes liegt. Das EBIT beträgt

CHF 29.1 Mio. Die Arbonia Gruppe erzielte im Berichtsjahr wieder ein

positives Unternehmensergebnis nach Steuern im Umfang von CHF 7.6

Mio., nach einem hohen Verlust im Vorjahr. Die zum 31. Dezember 2016

erstmalig erfolgte Einbeziehung der im Geschäftsjahr akquirierten

Looser Gruppe in den Konzernabschluss schlägt sich im Geschäftsjahr

nur in der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016 nieder.



Gute finanzielle Basis



Die Bilanzsumme der Arbonia zum 31. Dezember 2016 hat sich

aufgrund der Übernahme der Looser Gruppe auf CHF 1'522.7 Mio.

(Vorjahr CHF 900.5 Mio.) erhöht. Durch die damit verbundene

Kapitalerhöhung und den mit einer Aktienplatzierung finanzierten

Erwerb der Koralle Gruppe hat sich auch die Eigenkapitalquote zum

Bilanzstichtag auf 47.9% (Vorjahr 39.1%) deutlich verbessert. Die im

Rahmen der erstmaligen Konsolidierung der Looser sowie Koralle

bilanzierten Bilanzposten, Goodwill und immaterielle Anlagen,

belaufen sich nun auf CHF 226.0 Mio. (Vorjahr CHF 41.1 Mio.)

respektive CHF 215.1 Mio. (Vorjahr CHF 57.9 Mio.).



Der Free Cashflow beträgt im Geschäftsjahr 2016 CHF -67.3 Mio.

(Vorjahr CHF 16.0 Mio.). Neben den oben erwähnten Akquisitionen waren

die höheren Investitionen und der Verkauf der Liegenschaften an der

Industriestrasse in Arbon (CH) die wesentlichen Einflussfaktoren.

Ohne Einmaleffekte (Akquisitionen und Verkauf Liegenschaft) beträgt

der Free Cashflow CHF -25.8 Mio. Die für den Umbau des Konzerns

notwendigen Investiti-onen von CHF 57.7 Mio. (Vorjahr CHF 20.9 Mio.)

werden dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns in

Zukunft wesentlich zu verbessern. Höhere Investitionen werden auch in

den kommenden beiden Geschäftsjahren notwendig sein, um die 2015

definierte Konzernstrategie umzusetzen.



Die Nettoverschuldung hat sich aufgrund der Looser Akquisition auf

CHF 225.1 Mio. erhöht (Vorjahr CHF 21.7 Mio.). Ohne die Effekte aus

der Akquisition der Looser Gruppe hätte die Nettoverschuldung der

Ar-bonia CHF 45.2 Mio. betragen. Der Nettoverschuldungsgrad

(Nettoverschuldung/EBITDA) per 31. Dezember 2016 beträgt -1.91

(Vorjahr -0.77). Damit sind sämtliche Finanzkennzahlen eingehalten.

Mit dem bereits im August 2016 angekündigten Verkauf des Bereichs

Beschichtung von Looser dürften sowohl die Nettoverschul-dung als

auch der Nettoverschuldungsgrad deutlich verbessert werden.



Entwicklung der Divisionen



Die Arbonia vereinfacht die Bezeichnungen der beiden Divisionen

«Gebäudehülle» und «Gebäudesicherheit» und stellt die jeweiligen

Geschäftsbereiche in den Vordergrund: Die Divisionen lauten nun

«Fenster» respektive «Türen».



Die Division Gebäudetechnik erzielte im Berichtsjahr, begleitet

durch die zeitanteilige Wirkung von zwei erfolgten Akquisitionen,

einen Gesamtumsatz von CHF 486.8 Mio. (Vorjahr CHF 462.2 Mio.), was

einem Wachstum von 5.3% entspricht. Währungs- und

akquisitionsbereinigt wuchs der Umsatz um 1.1%. Das EBITDA stieg von

CHF 45.6 Mio. im Vorjahr auf CHF 53.4 Mio. an. Ohne Sondereffekte

betrug das EBITDA CHF 57.9 Mio. (Vorjahr CHF 50.7 Mio.). Das EBIT kam

auf CHF 35.2 Mio. zu liegen (Vorjahr CHF 4.4 Mio.), ohne

Sondereffekte wies die Division ein EBIT von CHF 39.7 Mio. (Vorjahr

CHF 33.5 Mio.) aus.



Vor dem Hintergrund der heterogenen Entwicklungen in den einzelnen

Produkt- und Ländermärkten wirkten unter anderem die Lancierung von

Neuprodukten, der fortgesetzte Ausbau der Marktpräsenz und weitere

Ver-besserungen in der Kosteneffizienz unterstützend. Besonderen

Einfluss auf die Kennzahlen der Division hatten zwei Akquisitionen:

Einerseits konnte mit der Akquisition der Koralle Gruppe die

Marktposition Sanitär in den wichtigen Märkten Schweiz, Deutschland

und Österreich ausgebaut werden. Andererseits verstärkte die Division

ihren direkten Vertriebszugang für Klima- und Lüftungsprodukte mit

dem Erwerb des französischen Vertriebspartners Sabiatherm.



Die Division hat die im Vorjahr begonnene Verlagerung der

Fertigung für Sonderheizkörper von Arbon (CH) nach Stribro (CZ)

plangemäss abgeschlossen. Die ersten Heizkörper konnten Anfang

Februar 2017 in eigens dafür erstellten Fertigungshallen in

Tschechien produziert werden.



Der andauernde Transformationsprozess und das insbesondere in der

Schweiz weiterhin anspruchsvolle Marktumfeld forderte die Division

Fenster im Berichtsjahr erneut heraus. Die Division konnte ihren

Umsatz um 5.9% von CHF 331.4 Mio. im Vorjahr auf CHF 350.8 Mio.

steigern, währungs- und akquisitionsbereinigt resultierte jedoch ein

Rückgang um -1.2%. Das EBITDA der Division verbesserte sich von CHF

-8.2 Mio. im Vorjahr auf CHF 8.2 Mio. Ohne Sondereffekte stieg das

EBITDA von CHF 6.6 Mio. auf CHF 7.6 Mio. Das EBIT entwickelte sich

von CHF -122.4 Mio. auf CHF -5.0 Mio., während das EBIT ohne

Sondereffekte auf CHF -5.9 Mio. (Vorjahr CHF -8.0 Mio.) zu liegen

kam.



Die in 2015 angekündigte Verlagerung der

Kunststoff-Fensterproduktion von Villeneuve (CH) nach Pravenec (SK)

wurde erfolgreich abgeschlossen und die Vorbereitungen zur in diesem

Jahr stattfindenden Verlagerung der Holz/Aluminium-Fensterproduktion

von Altstätten (CH) nach Langenwetzendorf (D) schreiten planmässig

voran. Der erwirtschaftete Umsatz der Division Türen resultierte in

diesem turbulenten Jahr mit CHF 156.7 Mio. um 6.2% über dem

Vorjahresniveau (CHF 147.6 Mio.). Währungs- und akquisitionsbereinigt

entsprach dies einem Wachstum von 4.5% zum Vorjahr. Das EBITDA

reduzierte sich aufgrund des erheblichen Preisdrucks im Heimatmarkt

Schweiz von CHF 7.5 Mio. auf CHF 5.8 Mio., ohne Sondereffekte

erzielte die Division ein EBITDA von CHF 6.8 Mio. Das EBIT stieg von

CHF -17.2 Mio. auf CHF 2.8 Mio. Ohne Sondereffekte betrug das EBIT

CHF 3.8 Mio. (Vorjahr CHF 3.5 Mio.).



In der Schweiz machte sich bei der Business Unit Profilsysteme der

nach wie vor verschärfte Wettbewerbs- und Preisdruck ausländischer

Anbieter als Nachwirkung der Aufhebung des Euro-Mindestkurses

deutlich bemerkbar. RWD Schlatter hingegen konnte vor allem in den

Bereichen Spitalbauten und Hotelprojekte Aufträge gewinnen und damit

den rückläufigen Nichtwohnhochbau kompensieren.



Die aus der Looser-Transaktion übernommenen Türengesellschaften

Prüm, Garant und Invado verzeichneten einen Nettoumsatz von CHF 238.8

Mio. (Vorjahr: CHF 215.0 Mio.), was einer signifikanten Steigerung

zum Vorjahr von 11.1% entspricht. Währungsbereinigt resultierte ein

Umsatzplus von 9.3%. Das EBITDA von CHF 32.6 Mio. (Vorjahr: CHF 25.0

Mio.) und die EBITDA-Marge von 13.6% (Vorjahr: 11.6%) übertrafen die

Vorjahreszahlen ebenfalls deutlich. Die starke Nachfrage im Wohn- und

Nichtwohnbau in Deutschland, die positiven Marktbedingungen in Polen

sowie Effekte aus umgesetzten Massnahmen zur Engpassbeseitigung und

Produktivitätssteigerung und somit die Erhöhung von

Lieferbereitschaft und -geschwindigkeit waren die Haupttreiber für

diese positive Entwicklung.



Eine erstmalige Konsolidierung der neu dazugekommenen

Gesellschaften Prüm, Garant und Invado erfolgt ergebnisseitig per 1.

Januar 2017.$



Neue Eigentümerschaft für den Produktbereich «Plastic Tubes &

Laminates» der zum Geschäftsbereich Beschichtungen gehörenden

Schekolin AG



Die Looser Holding AG hat den Verkauf des Produktbereichs «Plastic

Tube & Laminates» (PTL - Polyethylen- und Laminattuben) der Schekolin

AG in Bendern (FL) am 27. Februar 2017 abgeschlossen. Neue

Eigentümerin ist Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA in Siegburg bei

Köln (D). Das Unternehmen Schekolin AG und der Fertigungsstandort in

Bendern bleiben bestehen. Über den Kaufpreis haben die

Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.



Der Verkaufsprozess für die verbleibenden Geschäftssparten und die

Gesellschaft Schekolin AG sowie für die Feyco Treffert Gruppe und die

Industrielack Gruppe (Ilag) wird unterdessen weitergeführt. Die

Arbonia ist zu-versichtlich, diese Veräusserungen ebenfalls bald

erfolgreich abzuschliessen und somit die kommunizierten Verkaufsziele

für den gesamten Geschäftsbereich Beschichtungen zu erreichen.



Ausblick



Die Arbonia rechnet für das Geschäftsjahr 2017 mit einem

Nettoumsatz in der Grössenordnung von > CHF 1.3 Mrd. Insgesamt geht

Arbonia von einem EBITDA im Umfang von > CHF 110 Mio. aus. Zusätzlich

zu den Ergebnissen, die die Divisionen erwirtschaften werden, ist auf

Stufe Konzern für 2017 ein Erlös für das Beschichtungsgeschäft von

der Looser Gruppe zu erwarten.



Die Arbonia sieht sich auf dem richtigen Weg, die strategischen

und finanziellen Ziele für das Jahr 2018 zu erreichen - angepasst an

die veränderte Ausgangslage nach den Akquisitionen. Für das Jahr 2018

rechnet die Gruppe mit einem Umsatz von rund CHF 1.4 Mrd. und einem

EBITDA von rund CHF 150 Mio., dies bei einer Nettoverschuldung von

rund CHF 100 Mio. Das Unternehmen strebt an, ab 2019 einen

substanziellen Free Cashflow zu generieren und im selben Jahr wieder

in der Lage zu sein, eine Dividende auszuschütten.



Diese Mitteilung, Informationen zum Geschäftsbericht 2016 und

weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf unserer Website

www.arbonia.com. Ebenfalls gelangen Sie unter nachfolgendem Link

direkt zum Online-Geschäftsbericht: www.arbonia.com/report2016.



Originaltext: Arbonia AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2

ISIN: CH0110240600



Kontakt:

Alexander von Witzleben

Verwaltungsratspräsident und CEO



Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com