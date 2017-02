Das im Bereich Identitätsmanagement führende Unternehmen SailPoint hat heute bekannt gegeben, dass es in dem am 22. Februar 2017 veröffentlichten "Magic Quadrant for Identity Governance and Administration (IGA)" von Gartner als Anführer gewürdigt wird. Damit wird die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortgesetzt, das bisher in jedem Magic Quadrant von Gartner als Anführer auf dem Markt für Identity Governance und Administration positioniert wurde. Im Rahmen der Erstellung des Berichts nahm Gartner eine umfassende Bewertung von Unternehmen und Produkten vor (sowohl SailPoint IdentityNow™ als auch SailPoint IdentityIQ™) und führte Befragungen unter Kunden von SailPoint durch. Die Platzierung von SailPoint gründet auf der ganzheitlichen Sichtweise und der Umsetzungskompetenz des Unternehmens.

SailPoint ist seit Langem für Innovationen und Kundenerfolge im Bereich Identitätsmanagement bekannt. Das Unternehmen war für den Marktbereich der Identity Governance wegbereitend, lieferte als Erstes eine auf Governance beruhende Provisionierung und ist der einzige Anführer in diesem Gebiet, der ein Identity-Governance-Paket für Unternehmen sowohl als Lösung vor Ort als auch als natives SaaS-Modell anbietet. SailPoint kann eine in der Branche unerreichte Kundenzufriedenheits- und -bindungsquote von 95 Prozent vorweisen ein Beweis des Engagements aufseiten des Unternehmens für seine 750 Kunden, die zu den weltweit größten Konzernen in praktisch jeder Branche gehören.

"Unternehmen fordern eine Identity-Governance-Lösung, die ihnen ein sicheres Management ihrer hybriden IT-Umgebungen erlauben, damit sie ihren Anwendern jederzeit mit Zuversicht die richtige Zugriffsebene bereitstellen können, und zwar ungeachtet dessen, wo oder wie diese auf die jeweiligen Anwendungen zugreifen", sagte Kevin Cunningham, Präsident und Mitbegründer von SailPoint. "Wir dehnen unsere Reichweite auf dem Markt für Identity Governance hauptsächlich aus den folgenden drei Gründen immer weiter aus: Erstens übertrumpfen wir andere Marktteilnehmer mit unseren Innovationen und bieten die von unseren Kunden verlangten Eigenschaften, zweitens sind wir messerscharf auf den Erfolg unserer Kunden fokussiert und drittens haben wir das weltweit größte Partnernetzwerk aufgebaut, um Fachkompetenz im Bereich Identitätsmanagement in jede Gegend und jede Branche einzubringen."

Über den Gartner Magic Quadrant

Gartner steht nicht hinter den Händlern, Produkten oder Dienstleistungen, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, die die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

SailPoint: The Power of Identity™

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identitätsmanagement, macht Unternehmenskunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint ermöglicht Unternehmen auf sichere und zuverlässige Weise, in neue Märkte einzusteigen, mehr Mitarbeiter zu beschäftigen, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und auf globaler Basis wettbewerbsfähig zu sein. Das Unternehmen leistete Pionierarbeit und ist der unbestrittene Marktführer auf dem Gebiet der "Identity Governance". Es bietet ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen auf Cloud-Basis, darunter Compliance-Kontrollen, Provisionierung, Kennwortverwaltung, Single-Sign-on-Lösungen und Datenzugangskontrollen, die alle auf der Überzeugung aufbauen, dass Identitätsmanagement eine geschäftsunterstützende Funktion ist. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in so gut wie jeder Branche zu seinen Kunden: 9 der größten Banken, 6 der 10 führenden Anbieter im Gesundheitswesen, 6 der 20 führenden Sach- und Haftpflichtversicherungsanbieter sowie 6 der 20 größten Pharmakonzerne.

