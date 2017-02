FMW-Redaktion

Nachdem die US-Indizes gestern ein typisches Muster zeigten mit minimalen Anstiegen und dem 12.Rekordschluss des Dow Jones (das gab es noch nie in der über 100-jährigen Geschichte des Index) warten alle auf die Aussagen von "The Donald" vor dem US-Kongress (22Uhr deutscher Zeit). Trump schürte gestern die Hoffnung, dass das große Infrastruktur-Projekt doch nicht später kommt als von den Märkten erwartet und dämpfte gleichzeitig die Hoffnungen auf baldige Steuersenkungen - für die Märkte war diese Kombination ein Nullsummenspiel.

Auch in Asien wenig klare Bewegungen, der Nikkei gibt seine Gewinne zum Handelsschluss fast vollständig ab, kann jedoch nach vier Verlusttagen in Folge noch ein knappes Plus retten:

Shanghai Composite +0,40% CSI300 +0,19% ChiNext ...

