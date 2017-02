IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.: Spearmint nimmt Handel in Deutschland auf

Spearmint nimmt Handel in Deutschland auf

Spearmint Resources Inc. (SRJ oder das Unternehmen) (SRJ-TSX.V)( SPMTF-OTCBB) (A2AHL5--FWB) freut sich, im Hinblick auf die Pressemeldung vom 17. Februar 2017 bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens nun vollständig zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind. Die Geschäftsleitung hat von einer Vielzahl von europäischen Aktionären, anderen Einzelpersonen und potenziellen institutionellen Investoren in Europa Anfragen erhalten mit der Bitte, die Aktien des Unternehmens für den Handel an der lokalen Börse in Deutschland zuzulassen.

James Nelson, CEO von Spearmint, erklärte: Mit dieser deutschen Börsennotierung hat Spearmint die Möglichkeit, sein globales Anlegerpublikum deutlich zu erweitern. Die Frankfurter Wertpapierbörse ist einer der weltweit größten Handelsplätze. 2017 wurden die in Deutschland notierten Aktien kanadischer Junior-Bergbauunternehmen aktiv an den deutschen Märkten gehandelt. Wir halten es daher für sinnvoll, dass die Aktien von Spearmint an diesem großen Handelsplatz mit seinen sachkundigen Investoren notieren.

Spearmint möchte zudem im Hinblick auf die Pressemeldung vom 27. Februar 2017 bekannt geben, dass die gemäß des Abkommens begebenen Aktien einen angenommenen Wert von 0,05 $ haben.

Wenn Sie den Newsletter von Spearmint abonnieren möchten, senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an info@spearmintresources.ca.

Kontaktdaten Tel.: 1604646-6903 www.spearmintresources.ca James Nelson Director, CEO Spearmint Resources Inc.

Weder TSX Venture Exchange Inc. noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen von TSX Venture Exchange Inc.) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39048 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39048&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA84738 11005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA8473811005

AXC0055 2017-02-28/09:08