Mit Gewinnmitnahmen reagierte gestern der Bund-Future auf die jüngste Aufwärtsbewegung. So bildete sich eine schwarze Kerze innerhalb der vorherigen weißen Tageskerze: Ein harami, ein potenzielles Trendwendemuster. Hier zeigt das Muster jedoch vor allem eine Fortsetzung der gestrigen Pause an. Erst ein Fall unter 165,60% auch intraday z.B. per Hourly-Close würde dem Muster den Charakter eines Trendwendemusters ...

