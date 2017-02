IRW-PRESS: Cruz Cobalt Corp.: Cruz Cobalt erwirbt Kobaltkonzession Chicken Hawk in Montana

Cruz Cobalt Corp. (CUZ-TSXv, BKTPF-OTCBB, A2AG5M--FWB) freut sich, bekannt zu geben, dass es mit einem unabhängigen Verkäufer eine Vereinbarung über den Erwerb des Kobaltkonzession Chicken Hawk in Deer Lodge County im US-Bundesstaat Montana abgeschlossen hat. Diese neue Konzession besteht aus 64 aneinander grenzenden Erzgang-Claims mit rund 1.300 Acres Grundfläche.

Die Claims der Kobaltkonzession Chicken Hawk befinden sich am westlichen Rand des Boulder Batholith und östlich des Falten- und Überschiebungsgürtels der Amerikanischen Kordillere im Südwesten von Montana. Die acht aktuellen Claims, die sich über einen Grenzbereich zwischen einem Granodiorit aus der Kreidezeit und dem Vulkangestein Lowland Creek aus dem Eozän erstrecken, befinden sich im Umfeld von insgesamt vier vulkanischen Gesteinsformationen. Kobalt, der vornehmliche Zielrohstoff bei Chicken Hawk, tritt in pyritisiertem Andesit und als Kobalt-Arsenopyrit auf. Die Sulfide sind pneumatolytischen Ursprungs. Die 64 Claims umgeben vier patentierte Claims, nicht weniger als 15 nicht vergebene Schürfgebiete und drei nicht beanspruchte Stollen.

James Nelson, President von Cruz, sagte dazu: Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieser neuen Kobaltkonzession. Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass sich der Kobalttrend im Westen der USA von Idaho durch Montana bis nach Süd-BC zieht. Cruz hat sich im vergangenen Jahr für seine Akquisitionen an diesem Muster orientiert. Mit dieser Konzession verfügt Cruz nun über insgesamt 9 Kobaltprojekte in Nordamerika. Cruz hat sich eine der größten Liegenschaften - bestehend aus vier separaten Kobaltkonzessionen - gesichert, die sich allesamt in der Kobalt-Silber-Region Ontarios rund um die Stadt Kobalt befinden. Die Kobaltpreise haben sich in den letzten 12 Monaten generell sehr positiv entwickelt und gerade ein neues Fünfjahreshoch erreicht. Die Finanzierung für den Beginn der Betriebsaktivitäten in allen seiner 9 Kobaltprojekte ist zu 100 % gesichert.. Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass in Kürze die Arbeiten vor Ort aufgenommen werden.

Zurzeit hat Cruz sieben Kobaltprojekte in Kanada, eins in Idaho und nun auch eins in Montana. Die vier verschiedenen Kobaltkonzessionen in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Stadt Cobalt. Zu den Projekten gehören die 900 Acre große Kobaltkonzession Coleman, die 900 Acre große Kobaltkonzession Johnson, das 5.500 Acre große Kobaltkonzessionsgebiet Hector, das 1.480 Acre große Kobaltkonzessionsgebiet Bucke und das 4.935 Acre große Kobaltkonzessionsgebiet War Eagle in British Columbia. Die Bedingungen dieser Vereinbarung sehen die Ausgabe von 3 Millionen Aktien nach Genehmigung durch die TSX vor.

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thompson, PGeo, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Rechtsvorschrift National Instrument 43-101 genehmigt.

