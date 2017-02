Baar - Allreal hat im Geschäftsjahr 2016 bei einer tieferen Gesamtleistung unter dem Strich etwas mehr verdient. Insbesondere von Stockwerkverkäufen hat die Immobiliengesellschaft mit eigener Generalunternehmung profitiert. Das Vermietungsgeschäft entwickelte sich in etwa stabil, wobei der Leerstand deutlich abgenommen hat. Für 2017 stellt das Management um CEO Roger Herzog einen leichten Rückgang beim operativen Unternehmensergebnis in Aussicht. Die Aktionäre sollen eine gehaltene Dividende erhalten.

Die Erträge aus Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften und das von der Generalunternehmung abgewickelte Projektvolumen ergaben 2016 eine Gesamtleistung von 671,7 Mio CHF, was einer Abnahme um 15% entspricht. Dabei gingen die Mieterträge lediglich um 0,9% auf 173,3 Mio zurück, wie Allreal am Dienstag mitteilt. Das Unternehmen hatte sich in der Berichtsperiode von Anlageliegenschaften getrennt.

Tieferer Leerstand

Der durchschnittliche Leerstand im 3,5 Mrd CHF schweren Immobilienpark ...

