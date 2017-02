Nach dem heftigen 200-Punkte-Absturz vom vergangenen Freitag wagte sich der DAX zum Wochenbeginn kaum aus der Deckung. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet dies: Tageshoch bei 11.861, das -tief bei 11.793 und zum Schluss ein Plus von 0,16% mit einem Endstand von 11.823 Zählern. Die Entscheidung über den weiteren Kursverlauf wurde damit auf einen anderen (Handels-)Tag verschoben. Und dieser Tag könnte schon heute sein: Denn mit großer Spannung erwarten die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks die Rede Donald Trumps vor dem Kongress. Schließlich will der US-Präsident dabei unter anderem konkrete Aussagen zur geplanten und mehrfach angekündigten Steuerreform machen. Vor dem wichtigen Termin hielten sich auch die Käufer an der Wall Street...

