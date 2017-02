Immer mehr Passagiere starten von deutschen Flughäfen. Die beliebtesten Reiseziele liegen im europäischen Ausland - Spanien und Griechenland sind besonders populär. Die Türkei büßt nach dem Militärputsch stark ein.

Von Deutschlands Flughäfen sind im vergangenen Jahr so viele Passagiere gestartet wie nie zuvor. Die Zahl der abreisenden Fluggäste stieg um 3,4 Prozent auf den Rekordwert von 111,9 Millionen, wie das Statistische Bundesamtes am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Danach flogen 88,2 Millionen Menschen ins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...