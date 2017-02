Düsseldorf - Die US-Konjunktur hat in der 2. Jahreshälfte 2016 wieder an Dynamik gewonnen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dabei dürfte das Wachstumsmomentum im 4. Quartal allerdings nicht an die des 3. Quartals angeknüpft haben, als die Wirtschaft noch um annualisiert 3,5% zugelegt habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...