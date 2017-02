Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Sentix: Anleger sehen Ausbreitungsrisiko Euro-Krise auf Allzeithoch

Deutsche Investoren stufen das Risiko, dass sich eine neue Euro-Krise stärker über das Währungsgebiet ausdehnen könnte, höher als je zuvor ein. Wie das Beratungsunternehmen Sentix im Ergebnis einer aktuellen Umfrage berichtet, liegt der das Ausbreitungsrisiko messende Unterindex des Euro-Breakup-Index derzeit bei knapp 50 Prozent - höher als zu den bisherigen Hochzeiten der Euro-Krise. "Wäre die Euro-Krise eine Grippewelle, würde die Politik wohl vor einer Epidemie warnen", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner das Ergebnis.

Britische Lords wollen voraussichtlich Änderungen an Brexit-Gesetz erzwingen

Bei der Debatte im britischen Oberhaus über den Gesetzentwurf zum Start der Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union zeichnet sich Widerstand in zwei Punkten ab. So wollen die Lords nach Angaben aus der Labour-Partei Garantien dafür, dass die derzeit rund drei Millionen in Großbritannien lebenden EU-Bürger bleiben dürfen. Darüber könnte bereits an diesem Mittwoch abgestimmt werden.

US-Senat bestätigt Wilbur Ross als neuen Handelsminister

Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Posten des Handelsministers, Wilbur Ross, ist vom Senat in Washington bestätigt worden. 72 der 100 Senatoren stimmten für den 79-jährigen Multimilliardär. Ross erhielt damit auch einige Stimmen aus dem Lager der oppositionellen Demokraten, die in der Kammer 46 Sitze innehaben. Ross folgt auf die Demokratin Penny Pritzker, ebenfalls eine Milliardärin und eine der reichsten Frauen des Landes. Auf den Investor wartet nun unter anderem die Aufgabe, Trumps Wahlversprechen, Industriejobs in die USA zurückzuholen, mit in die Praxis umzusetzen. Ross' Vermögen wird vom Magazin Forbes auf 2,5 Milliarden Dollar geschätzt.

WTO-Chef warnt Trump vor Handelskrieg

Der Chef der Welthandelsorganisation WTO, Roberto Azevedo, warnt US-Präsident Trump vor einem Handelskrieg. "Ohne Handel wird Amerika niemals 'great again'", sagte Azevedo der Bild-Zeitung. "Wenn wir einen Handelskrieg erleben, wäre das katastrophal", sagte der WTO-Präsident. Folgen hätten Strafzölle und neue Handelsbarrieren vor allem auch für die deutsche Wirtschaft. "Speziell für das Exportland Deutschland wäre das eine Katastrophe", sagte Azevedo.

Inflationsdruck in Frankreich nimmt überraschend ab

Der Inflationsdruck in Frankreich ist im Februar nach vorläufigen Schätzungen gesunken. Nach Mitteilung der Statistikbehörde stiegen die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten mit einer Jahresrate von nur 1,2 (Januar: 1,3) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg der Inflationsrate auf 1,6 Prozent prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,1 Prozent. Erwartet worden war ein Plus von 0,4 Prozent.

Konsum stützt Österreichs Wirtschaftswachstum im vierten Quartal

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft ist nach Angaben des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo im vierten Quartal 2016 vor allem von der starken Konsumnachfrage getragen worden. Wie das Wifo in zweiter Veröffentlichung mitteilte, trugen Industrie und Handel ebenfalls zum Wachstum bei, während sich der Außenhandel "schleppend" entwickelte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal inflationsbereinigt um 0,5 (drittes Quartal: 0,5) Prozent, womit das Wifo erste Schätzungen bestätigte. Gegenüber dem Vorjahresquartal erhöhte sich das BIP nach revidierten Angaben um 1,7 (vorläufig: 1,8) Prozent. Im Gesamtjahr 2016 wuchs Österreichs Wirtschaft um 1,5 Prozent.

Japans Industrieproduktion im Januar überraschend gefallen

Belastet von einer geringeren Automobilproduktion ist Japans Industrieproduktion im Januar überraschend gesunken. Sie fiel um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, während Volkswirte eine Zunahme um 0,4 Prozent prognostiziert hatten. Im Dezember hatte die Industrieproduktion noch um 0,7 Prozent zugelegt. Maßgeblich für den Rückgang im Januar verantwortlich war eine um 4,7 Prozent geringere Autoproduktion, gefolgt vom chinesischen Neujahrsfest, das für weniger Arbeitstage und damit für eine geringere Nachfrage aus dem Reich der Mitte gesorgt hatte. China ist ein wichtiger Exportmarkt für Japan.

Türkischer Haftrichter ordnet Untersuchungshaft gegen Yücel an

Ein türkischer Haftrichter hat am Montagabend Untersuchungshaft gegen den deutsch-türkischen Korrespondenten der Zeitung Die Welt, Deniz Yücel, verhängt. Wie das Blatt auf seiner Website mitteilte, wurde er wegen Aufwiegelung der Bevölkerung und Terrorpropaganda in Haft genommen. Yücel hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in Polizeigewahrsam genommen worden.

Ungarn beginnt mit Bau von High-Tech-Grenzanlage

Ungarn hat nach Regierungsangaben vom Montag an der Grenze zu Serbien mit dem Bau einer zweiten Sperranlage zur Abwehr von Flüchtlingen begonnen. Die High-Tech-Anlage mit Nachtsichtkameras, Bewegungsmeldern und Wärmesensoren verstärkt den 2015 errichteten, mit Stacheldraht bewehrten Zaun entlang der 175 Kilometer langen Grenze im Süden Ungarns. Ein Regierungssprecher bestätigte einen Bericht der regierungsnahen Zeitung "Magyar Idok", wonach am Grenzübergang Kelebia bereits Pfeiler aufgerichtet wurden.

Mordvorwurf gegen zwei Frauen nach Tod von Kims Halbbruder in Kuala Lumpur

Nach dem Tod des Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Malaysia sollen sich zwei Frauen wegen Mordes vor Gericht verantworten. Wie die malaysische Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag ankündigte, wird ihnen die Anklagebehörde vorwerfen, Kim Jong Nam Mitte Februar am Flughafen von Kuala Lumpur mit einem Nervengift umgebracht zu haben. Sollten die Frauen, eine Indonesierin und eine Vietnamesin, schuldig gesprochen werden, droht ihnen die Todesstrafe.

UN-Sicherheitsrat verurteilt Nordkorea wegen Missachtung von Sanktionen

Der UN-Sicherheitsrat hat Nordkorea am Montag für seine fortlaufenden Versuche verurteilt, gegen das Land verhängte internationale Sanktionen zu unterlaufen. Bei einem Treffen des Gremiums hinter verschlossenen Türen in New York wurde das Verhalten der Führung in Pjöngjang als "unverantwortlich und provokativ" bezeichnet. Die Erklärung wurde auch von China, traditionell Nordkoreas engster Verbündeter, mitgetragen.

+++ Konjunkturdaten

+ Frankreich

BIP 4Q +1,2% gg Vj, PROGNOSE: +1,1% gg Vj

BIP 4Q +0,4% gg Vq, PROGNOSE: +0,4% gg Vq

Erzeugerpreise Jan +0,7% gg Vm, +3,8% gg Vj

Privater Konsum Jan +0,6% gg Vm; +1,4% gg Vj, PROGNOSE +0,5% gg Vm; +1,6% gg Vj

Privater Konsum Dez rev -1,0% (vorl: -0,8%) gg Vm

+ Japan

Bauaufträge Jan +1,1% gg Vorjahr

Hausbaubeginne Jan +12,8% gg Vorjahr; PROGNOSE: +3,5%

Kfz-Produktion Jan +3,8% gg Vorjahr

Kfz-Exporte Jan -5,8% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Jan -1,1% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Jan +1,0% gg Vorjahr

+ Großbritannien

GfK-Verbrauchervertrauen Feb -6, PROGNOSE: -6 (Jan: -5)

