Nach der Anordnung von Untersuchungshaft gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel hält FDP-Chef Christian Lindner Auftritte des Türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland für ausgeschlossen. "Ich begrüße die klaren Worte der Bundesregierung, der nun aber auf allen Ebenen weitere diplomatische Schritte folgen müssen. Die bisherigen Appelle in Richtung Ankara sind leider verhallt", sagte Lindner der "Heilbronner Stimme" (Mittwochsausgabe).

"Nach dieser Entscheidung der eben nicht mehr unabhängigen Justiz in der Türkei halte ich auch Auftritte des Präsidenten Erdogan in Deutschland für ausgeschlossen." Die Bundesregierung könne und müsse das verhindern, so Lindner weiter.