Hannover - Trotz der sehr guten Zahlen vom Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe hat sich die Schweizer Industrieproduktion im 4. Quartal nur verhalten entwickelt, berichten die Analysten der Nord LB.So habe sich der Output im Produzierenden Gewerbe Ende des Jahres 2016 arbeitstäglich bereinigt um -0,8% Y/Y verringert, was vor allem auf einen Rückgang der Erzeugung in der Industrie (-1,2% Y/Y) zurückgehe. Gedämpft worden seien diese Zahlen jedoch durch einen leichten Zuwachs der Bauproduktion in Höhe von 1,2% im Vorjahresvergleich. Trotz dieser insgesamt nicht sehr erbaulichen Daten aus dem sekundären Sektor bleiben die Analysten der Nord LB bei der Erwartung eines moderaten Wachstums im 4. Quartal 2016. Neben dem KOF-Konjunkturbarometer spreche auch die deutlich verbesserte Konsumentenstimmung hierfür. Alles in allem dürfte das BIP um schätzungsweise 0,3% Q/Q zugelegt haben, womit sich für das Gesamtjahr 2016 eine Wachstumsrate von 1,3% ergeben würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...