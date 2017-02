Essen - Die Stimmungsindikatoren für Europa fielen am Montag sehr gut aus, so die Analysten der National-Bank AG.Das Wirtschaftswachstum gewinne trotz aller Risiken von Brexit, über Grexit zu mehr Nationalismus aufgrund der diversen anstehenden Wahlen im Euroraum sowie der weiterhin unklaren Folgen der Politik der US-Präsidenten an Fahrt. Es sehe derzeit danach aus, als ob die Wachstumsprognosen für den Euroraum tatsächlich nach oben korrigiert werden müssten.

