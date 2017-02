Die Notierungen für Brent und WTI treten weiterhin auf der Stelle. Negative Nachrichten wurden bislang ignoriert - doch auch Ausbruchsversuche nach oben wurden in den vergangenen Handelstagen abgewehrt. So zeigen die jüngsten Tageskerzen vermehrt Dochte an. Letztlich bewegen sich die Ölpreise innerhalb einer engeren Range seitwärts. Ein Fall unter das jüngste Wochentief und folgend unter 52,80$ ...

