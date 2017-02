Redwood City - Equinix, Inc. ein globaler Anbieter von Interconnection- und Rechenzentrumsdienstleistungen hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Zürcher Rechenzentrum-Betreibers ICT-Center AG geschlossen. Das Gebäude, angrenzend an die International Business Exchange (IBX) Rechenzentren ZH2 und ZH4, ermöglicht es Equinix, sein IBX-Rechenzentrum ZH4 auszubauen, um seine Interconnection-Dienstleistungen in Zürich zu stärken.

Equinix erwirbt den Vermögenswert für weniger als 5 Millionen Dollar. Die Vereinbarung wurde am 1. Februar 2017 unterzeichnet, und es wird erwartet, dass die Übernahme Anfang April 2017 abgeschlossen sein wird.

