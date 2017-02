Am Freitag den 24.2.2017 und am Montag, den 27.2.2017 richtete sich das Management von Lithium Australia NL (ASX: LIT; WKN: A14XX2; ISIN: AU000000LIT3) gleich zweimal an seine Aktionäre. Neben seinen eigenen Projekten gelangen dem australischen Lithium- und Technologieunternehmen Erfolge bei einer Beteiligung und Rechtssicherheit für sein SiLeach-Verfahren. Die Nachricht vom 24.2.2017 hatte zum Inhalt, dass MetalsTech (ASX: MTC), ein Unternehmen, an dem Lithium Australia mit 2 Mio. Aktien beteiligt ist, seinen Börsengang vollzog. Die Aktienausgabe im Gegenwert von rd. AUD 4,3 Mio. wurde von den Anlegern bestens aufgenommen und der Kurs schoss bis Börsenschluss vom Ausgabepreis zu 20 Cent um 35% auf 27 Cent in die Höhe. Dies freute auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...