28.2.: Clemens Doppler läutet die Opening Bell für Dienstag. 2017 steht für sein Beachvolleyball Team mit Alexander Horst klar im Zeichen der Heim-WM im August auf der Donauinsel: Die Medaille als Ziel http://www.doppler-horst.com https://www.facebook.com/groups/Sportsblogged 27.2.: Andreas Tschas, Co-Founder Pioneers, mit der Opening Bell für Montag. Das Pioneers Festival für Tech Innovatoren findet heuer am 1. und 2. Juni in der Wiener Hofburg statt http://www.pioneers.io https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ 24.2.: Michael Müller, Head of Sales and Marketing der Wiener Privatbank, läutet die Opening Bell für Freitag. Seine Bank ist am 30.3. Host der BSN Roadshow #68. Einladung folgt https://www.wienerprivatbank.com ...

