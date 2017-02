Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-28 / 09:22 *Leipzig/Gelsenkirchen, 28.02.2017 - Die publity AG hat für das 12.100 qm große Gewerbeobjekt in Gelsenkirchen einen Mietvertrag mit dem Integrationscenter für Arbeit abgeschlossen. Das Multi-Tenant-Objekt ist somit nahezu voll vermietet.* publity hat die prominente Immobilie in der Innenstadt Gelsenkirchen erst Anfang Februar 2017 erworben. Das 579. Objekt der publity besticht durch seine 13 Etagen und 171 vermieteten Parkplätze. Seit 01.01.2017 konnte das Integrationscenter für Arbeit, mit einer Fläche von 9.000 qm, als Hauptmieter im Objekt in Gelsenkirchen gewonnen werden. Das Integrationscenter teilt sich auf das gesamte Gebäude vom Untergeschoss bis in die 13. Etage auf und nutzt somit die multifunktionale Struktur des Gebäudes aus. "Ein Vermietungserfolg parallel zum Ankaufsprozess des Objektes zeigt, dass die Revitalisierung des Objektes erfolgreich begonnen hat, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. *Finanzpresse und Investor Relations:* edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-02-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 548107 2017-02-28

