Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat für den Jahresbeginn 2017 eine "kräftige wirtschaftliche Entwicklung" konstatiert, auch wenn für den späteren Jahresverlauf deutliche Risiken erkennbar seien. "Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im ersten Quartal 2017 um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal zunehmen", sagten die Berliner Ökonomen voraus.

Ihr aktuelles Konjunkturbarometer liegt den Angaben zufolge im Februar bei einem Indexstand von 103,7 Punkten und damit deutlich über der 100-Punkte-Marke, die einen durchschnittlichen Zuwachs der deutschen Wirtschaft anzeigt. Für den weiteren Verlauf des Jahres stellte das DIW dann aber nur "verhaltene Aussichten" fest.

"Die Zeichen für einen kräftigen Jahresauftakt stehen gut", sagte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner. Zugleich warnte er, die "weiteren Aussichten bleiben aber wackelig". Mit dem privaten Verbrauch werde die bisherige Triebfeder der guten wirtschaftlichen Entwicklung an Schwung verlieren, denn der Beschäftigungsaufbau habe zuletzt etwas an Tempo eingebüßt und die Löhne legten nicht mehr so spürbar zu wie in den vergangenen Jahren. Überdies dämpfe die höhere Inflation die Kaufkraft der Menschen in Deutschland.

Etwas zuversichtlicher zeigten sich die DIW-Forscher zu den außenwirtschaftlichen Entwicklungen. "Angesichts einer leicht anziehenden weltwirtschaftlichen Dynamik dürften die Exporte recht robust zulegen", erwartete der DIW-Experte für die deutsche Wirtschaft, Simon Junker.

Die Investitionen dürften hingegen weiterhin unter den wirtschafts- und geopolitischen Risiken leiden. Ein zunehmender Protektionismus, Zulauf zu europakritischen Parteien bei den bevorstehenden Wahlen und die anstehenden Verhandlungen zum Brexit könnten "die Ausgabefreude der ohnehin zögerlichen Investoren weiter eintrüben", befürchteten die Ökonomen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 03:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.