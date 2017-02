Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Außenexperte Niels Annen hat vor einer weiteren Verschlechterung des bereits angespannten deutsch-türkischen Verhältnisses gewarnt, sollte die Inhaftierung des Korrespondenten Deniz Yücel nicht aufgehoben werden. "Wenn der Fall Yücel nicht geklärt und Herr Yücel nicht auf freien Fuß gesetzt wird, wenn wir eine weitere Einschränkung von Grundfreiheiten in der Türkei erleben, dann wird das die deutsch-türkischen Beziehungen belasten", sagte Annen im ZDF-Morgenmagazin. Der Fall habe das Potenzial, die ohnehin schon angespannten Beziehungen noch weiter zu verschlechtern.

Politiker der verschiedenen Fraktionen hatten Kritik an dem Urteil geübt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die in der Türkei verhängte Untersuchungshaft gegen den deutsch-türkischen Korrespondenten als "bitter und enttäuschend" und erklärte am Montagabend: "Diese Maßnahme ist unverhältnismäßig hart, zumal Deniz Yücel sich der türkischen Justiz freiwillig gestellt und für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt hat." Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sprach von einer "viel zu harten und deshalb auch unangemessenen Entscheidung". Am Dienstag sind deswegen in mehreren deutschen Städten Protestaktionen geplant.

Der Korrespondent der Tageszeitung Die Welt war am Montagabend nach Angaben des Blattes wegen des Verdachts der Propaganda für eine terroristische Vereinigung und der Aufwiegelung der Bevölkerung in Untersuchungshaft genommen worden. Laut türkischem Recht kann diese Untersuchungshaft bis zu fünf Jahre dauern.

Annen vermutete hinter der Gerichtsentscheidung eine "klare politische Botschaft" an alle kritischen Stimmen in der Türkei. "Ich halte das Urteil für einen Skandal", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Zugleich warnte er aber davor, den Fall Yücel mit der Flüchtlingspolitik zu vermischen. "Ich bin dafür, dass wir die Dinge auseinander halten", sagte Annen.

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 03:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.