Zürich (awp) - Die Aktien des Industriekonzerns Georg Fischer legen am Dienstag im frühen Geschäft in einem gut gehaltenen Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu. Das am Morgen vorgelegte Ergebnis hat mit den Gewinnziffern ziemlich genau den Erwartungen entsprochen, wobei der Reingewinn und die Dividende etwas über dem AWP-Konsens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...