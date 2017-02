Die Anti-Rassismus-Kommission des Europarats kritisiert Deutschland für eine zu enge Auslegung der Hasskriminalität. Entsprechend fielen die Statistiken auch anders aus. Deutschland komme Empfehlungen nicht nach.

Aus Sicht des Europarats erfasst Deutschland Hasskriminalität nicht richtig. Den Statistiken liege eine zu enge Definition des Begriffs zugrunde, kritisierte die Anti-Rassismus-Kommission in einem am Dienstag in Straßburg veröffentlichten Bericht.

Die Kommission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...