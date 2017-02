Frankfurt - Am Primärmarkt kommt heute die ungeteilte Aufmerksamkeit der Emission der neuen Benchmark-Schatzanweisung zuteil, berichten die Analysten der Helaba.Die deutsche Finanzagentur, die seit Anfang dieses Jahres ihre Kurzläuferauktionen immer dienstags durchführe, wolle 5 Mrd. EUR über das Papier aufnehmen. Unterstützung biete das aktuelle Marktumfeld: Bunds würden aufgrund der derzeitigen politischen Unsicherheiten in der Eurozone einen wahren Höhenflug erleben. Dennoch sei die Aufstockung einer ultralangen Bund in der vergangenen Woche nur schleppend verlaufen. Der 2-jährige Laufzeitbereich könne dagegen auf eine vergleichsweise gute Auktionshistorie blicken. Die letzte Neuemission sei nur knapp unterzeichnet gewesen; Aufstockungen hätten grundsätzlich hohe Überzeichnungsquoten aufgewiesen. Erst am Freitag habe die massive Nachfrage die Schatzrendite am Sekundärmarkt auf ein neues Rekordtief bei -0,96% gedrückt. Zum Vergleich: Die letzte Neubegebung im November sei zu -0,64% erfolgt.

Den vollständigen Artikel lesen ...