Köln - AXA Investment Managers äußert sich zu den Renditeunterschieden am Anleihemarkt:"Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen liegt inzwischen zwei Prozentpunkte höher als die Rendite auf dem deutschen Markt. Im Vergleich zur jüngeren Geschichte ist das sehr hoch - aber natürlich spiegelt sich darin wider, in welch unterschiedlichen geldpolitischen Zyklen sich die beiden Wirtschaftsräume befinden", so Chris Iggo, CIO Fixed Income bei AXA Investment Managers.

