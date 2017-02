Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Liefert er oder liefert er nicht? An den Finanzmärkten schaut man am Dienstag gebannt nach Washington, wo am Abend (Ortszeit) US-Präsident Donald Trump endlich die lang ersehnten Details zu Steuerkürzungen und Konjunkturprogrammen nennen soll. "Alle Augen scheinen auf Trumps erste Rede vor dem Kongress gerichtet zu sein", sagt Emily Nicol von Daiwa Capital Markets.

Sollte Trump die Märkte enttäuschen, ist die Gefahr einer heftigen Korrektur groß. Immerhin ist der DAX in der "Trump-Rally" seit Anfang Dezember um rund 1.300 Punkte gestiegen. Im frühen Handel setzen die Börsen die Stagnation vom Montag fort: Der DAX handelt am Morgen 7 Punkte höher bei 11.829 und der Euro-Stoxx-50 legt um 5 Punkte auf 3.314 zu.

Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Euro handelt zum US-Dollar in einer engen Spannen zwischen 1,0570 und 1,0600 Dollar. Der Yen wertet zum Dollar und zum Euro leicht ab. An den Rohstoffmärkten ist vor der Rede des US-Präsidenten ebenfalls kaum Bewegung auszumachen. Auch am Euro-Rentenmarkt treten Bundesanleihen auf der Stelle.

Margenprognose lastet schwer auf Salzgitter

Die Kursmusik spielt in der zweiten Reihe: Unter Druck sind die Aktien von Salzgitter geraten, sie büßen 3,4 Prozent ein. Der Flachstahl- und Röhrenhersteller hat mit der Prognose für die Gewinnmarge im laufenden Jahr enttäuscht, wie Händler sagen. Das lässt auch Thyssenkrupp um 0,8 Prozent nachgeben.

Der Möbelhändler Steinhoff hat den Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 um fast die Hälfte auf 5,3 Milliarden Euro gesteigert. Der Aktienkurs gewinnt 2,3 Prozent hinzu. Hochtief steigen um 0,7 Prozent. Der Baukonzern will für 2016 eine Dividende von 2,60 Euro ausschütten. Das sind 28 Euro-Cent mehr als die Konsensprognose von Analysten.

LEG Immobilien leiden laut Händlern unter einer Abstufung durch die Societe Generale und verlieren 2 Prozent. Trotz einer Abstufung durch die Citigroup steigen Nordex um 2,6 Prozent. Die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen ist zuletzt eingebrochen. Eine Abstufung auf "Underperform" durch den Broker Jefferies drückt Rhön-Klinikum um 1,6 Prozent nach unten.

Deutsche Börse erholen sich ein wenig von den hohen Kursverlusten vom Montag. Der Kurs steigt um 1,3 Prozent.

Papiere des französischen Rüstungskonzerns Thales steigen um 1,1 Prozent. Thales hat den Nettogewinn im vergangenen Geschäftsjahr um fast ein Viertel erhöht. Im Sog von Thales legen auch Rheinmetall um 1,4 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.314,01 0,14 4,71 0,71 Stoxx-50 3.066,83 0,08 2,54 1,87 DAX 11.829,28 0,06 6,61 3,03 MDAX 23.370,44 0,03 7,81 5,32 TecDAX 1.895,55 -0,06 -1,11 4,63 SDAX 9.960,15 -0,04 -4,20 4,63 FTSE 7.256,01 0,04 3,01 1,58 CAC 4.852,36 0,15 7,18 -0,20 Bund-Future 166,00 0,08 1,13 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18.02 Uhr EUR/USD 1,0578 -0,1% 1,0587 1,0625 EUR/JPY 118,94 -0,3% 119,36 118,98 EUR/CHF 1,0662 -0,2% 1,0684 1,0680 GBP/EUR 1,1751 +0,0% 1,1750 1,1740 USD/JPY 112,44 -0,3% 112,73 112,00 GBP/USD 1,2431 -0,1% 1,2439 1,2474 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,99 54,05 -0,1% -0,06 -2,6% Brent/ICE 55,87 55,93 -0,1% -0,06 -2,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,66 1.253,04 -0,1% -1,38 +8,7% Silber (Spot) 18,29 18,17 +0,7% +0,12 +14,9% Platin (Spot) 1.028,55 1.030,00 -0,1% -1,45 +13,8% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,5% -0,01 +6,8% ===

February 28, 2017 03:45 ET (08:45 GMT)

