Mit einem Plus von gut 50 Punkten ist der DAX gestern in die neue Handelswoche gestartet. Lange konnte er dieses Niveau aber nicht halten. Die Unsicherheit der Anleger liess den DAX am Nachmittag ins Minus drehen. Am Ende reichte es dann doch für ein kleines Plus von 0,16 Prozent. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR erklärt, warum sich die Anleger momentan eher zurückhalten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.