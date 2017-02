Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat das Geschäft am Dienstag mit einer leicht festeren Tendenz in Angriff genommen. Allerdings bewegt sich der Leitindex SMI wie schon zu Wochenbeginn kaum vom Fleck. Leichte Unterstützung erhalten die europäischen Börsen von der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index am Vorabend zum zwölften Mal infolge einen neuen Rekordstand erreicht hat. Die Lage an den Finanzmärkten bleibt jedoch vor der am Dienstagabend anstehenden Rede des US-Präsidenten Donald Trump vor dem US-Kongress angespannt.

Die Anleger hoffen, dass Trump in seiner Kongressrede endlich mit Details zu den versprochenen Steuergeschenken und zu Infrastrukturinvestitionen aufwartet. Vor dieser Rede würden sich die Börsianer wohl nicht zu weit aus der Deckung wagen, meint ein Händler. Am Nachmittag könnten allenfalls weitere wichtige US-Konjunkturdaten (Konsumentenvertrauen, PMI Chicago oder Case-Shiller-Index) für Bewegung sorgen. Sowohl die Stimmung der Konsumenten als auch der Unternehmen dürfte weiter zuversichtlich bleiben, heisst es. Vor allem letztere setzten grosse Hoffnung auf die politische Agenda Trumps.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,12% höher bei 8'531,15 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem ...

