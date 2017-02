Zürich - Der Handel mit den nichtkotierten Aktien auf eKMU-X verlief in der vergangenen Woche in ruhigen Bahnen. Das Gesamtvolumen sank um 52% auf CHF 2 Mio. Dementsprechend gingen auch die Abschlüsse auf 96 (Vorwoche 163) zurück. Einmal mehr wurde das Handelsgeschehen von der Zur Rose Group dominiert. Ebenfalls auffällige Bewegungen gab es bei der Zürichsee Fähre Horgen Meilen AG. Bei beiden Gesellschaften gab es jedoch keine Neuigkeiten.

Mit geringen Volumen konnten sich die Titel der Davos Klosters Bergbahnen als einzige Bergbahn aufs Podest kämpfen, entgegen dem Trend des Sektors. Dagegen wurden die Anteile der Pilatus Bergbahnen AG mit einem Minus von über 10% regelrecht abgestraft. Bei beiden Gesellschaften gab es keine Nachrichten. Die Übernahme der Pegrila AG durch die Weiss+ Appetito AG ging ruhig über die Bühne. Bis jetzt gab es keinen Abschluss bei dem Berner Bauunternehmer. Ab dem 1. März wird das Aktienregister der AG für die Neue Zürcher Zeitung geschlossen, das heisst, Aktionäre welche an der Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen die Käufe noch vor diesem Datum tätigen.

Im breiten Markt wurden die SIA-Haus Aktien rege gesucht, die Gesellschaft welch aus lediglich einer Immobilie stammt, wurde von den Anlegern wiederentdeckt. Um über 30% brachen die Liebhaberwerte der Parkhotel Giessbach AG ein. Aufgrund der geringen Liquidität gibt es beim Hotel am Brienzersee grössere Kursschwankungen. (Quelle: eKMU-X)

Unternehmensnachrichten

Die Zeitung "Schweiz am Sonntag" ist nach knapp zehn Jahren zum letzten Mal erschienen. Das Blatt wird mit der Samstagsausgabe der "az Nordwestschweiz" zur "Schweiz am Wochenende" verschmolzen. Als Grund für die Einstellung der "Schweiz am Sonntag" gibt das Medienunternehmen AZ Medien von Verleger Peter Wanner die knapper werdenden Werbeeinnahmen und die hohen Kosten bei Druck, Papier und Vertrieb an. Die frei werdenden Geldmittel wolle man in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...