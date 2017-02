Aßlar - Leerverkäufer MVN ASSET MANAGEMENT LIMITED baut Netto-Leerverkaufsposition in Pfeiffer Vacuum-Aktien sichtbar ab: Zum ersten Mal seit der Eröffnung des Short-Engagements am 25.01.2017 reduzieren die Leerverkäufer von MVN ASSET MANAGEMENT LIMITED ihre Shortposition in den Aktien des Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF).

