Das Wachstum in Deutschland zieht nach Prognose des DIW-Instituts im ersten Quartal an. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte von Januar bis März um 0,5 Prozent zum Vorquartal zulegen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Konjunkturbarometer. Ende 2016 waren es 0,4 Prozent. "Die Zeichen für einen kräftigen Jahresauftakt stehen gut", sagte der...

